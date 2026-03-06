Tunisie: Ramadan 2026 - Tolérance zéro pour les voitures mal garées au centre-ville de Tunis

5 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La municipalité de Tunis a annoncé la mise en place d'une opération de contrôle renforcé du stationnement sur l'avenue Habib-Bourguiba et dans les rues avoisinantes.

À partir du 5 mars 2026, les véhicules stationnés en infraction seront systématiquement enlevés et transférés à la fourrière municipale.

Selon un communiqué publié jeudi par la municipalité, ces opérations de contrôle seront menées chaque soir entre 20h00 et 01h00 du matin.

Elles concernent l'avenue Habib-Bourguiba ainsi que les artères qui s'y rattachent, au coeur du centre-ville de Tunis.

Cette mesure vise principalement à fluidifier la circulation dans la zone centrale durant le mois de Ramadan 2026, période marquée par une affluence accrue de visiteurs, notamment en soirée.

Les autorités municipales soulignent que le respect des règles de stationnement demeure essentiel pour garantir la mobilité et la sécurité dans l'un des axes les plus fréquentés de la capitale.

La municipalité de Tunis a, à cet effet, appelé les citoyens à faire preuve de civisme et à se conformer à la réglementation en vigueur, afin d'éviter l'enlèvement de leurs véhicules et leur transfert vers la fourrière municipale.

