Tunisie: « Veillées patrimoniales » et « la Nuit des musées tunisiens » - Voyage immersif dans le temps et dans l'espace

Fidèle à une tradition ramadanesque, qui avait trouvé, précédemment, un écho favorable, l'Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (Amvppc) a renoué, cette année, avec les « Veillées patrimoniales » et « La nuit des musées tunisiens », dans leur nouvelle édition. Pittoresque voyage dans le temps et dans l'espace !

La Presse -- Veillées patrimoniales à partir d'aujourd'hui, 5 mars. Pour l'Amvppc, c'est une occasion qui intervient à point nommé pour célébrer, doublement, ce mois saint, digne de toute manifestation cérémoniale et festive. Chaque année, elle ne manque pas d'étaler son programme d'activités sur ses sites et monuments, répartis dans les quatre coins du pays.

Un menu d'activités spécial ramadan

Tout s'organise, bien évidemment, avec le concours de l'Institut national du patrimoine (INP), sous l'égide du ministère des Affaires culturelles, avec pour nouveau thème « Nos publications illustrent les enjeux de la recherche dans la mémoire et l'histoire ». En fait, « Veillées patrimoniales » et « La Nuit des musées tunisiens » sont deux événements phares de l'année dont la teneur colle au sens vrai du Ramadan.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En ce mois, le culte et le culturel se croisent et se complètent, constituant une action parfaite. L'objectif étant toujours de renforcer le rayonnement de notre patrimoine national et ouvrir, largement, nos musées devant un public pas trop muséophile, en lui concoctant un menu d'activités nocturnes spécial Ramadan. Et c'est une manière d'attirer son attention et l'inciter à aimer son passé.

Ainsi, la 4e édition des « Veillées patrimoniales » démarre aujourd'hui, et les deux jours qui suivent, pour s'étaler sur un calendrier festif bien chargé. Et ça commence, ce jeudi, depuis le Fort archéologique de Sfax. Puis, le lendemain, au Centre de présentation de l'histoire et des monuments de la ville de Tunis, avant d'avoir lieu, samedi prochain, au musée archéologique de Sbeitla, à Kasserine.

Mercredi prochain, 11 mars, rendez-vous renouvelé à Mahdia, où son musée vibrera également au rythme de ces festivités dédiées au patrimoine national, bien ancré dans une identité typiquement tunisienne.

Après le succès qu'avaient connu ses cinq dernières éditions, « La nuit des musées tunisiens » revient, cette année, pour la 6e fois, le 13 de ce mois. Soit une nuit si exceptionnelle, au cours de laquelle nos différents musées s'ouvrent, gratuitement, au large public, dans une ambiance ramadanesque extraordinaire. Et les visiteurs passionnés vont s'y rendre, volontiers, pour prendre part à plusieurs manifestations et activités conçues pour l'occasion.

17 musées au rendez-vous

En fait, 17 musées, parés de leurs plus beaux atours, seront au rendez-vous. En plus de Centre de présentation de l'histoire et des monuments de la ville de Tunis, il s'agit du musée du Bardo, musée paléo-chrétien de Carthage, ceux de Nabeul et de Kerkouane, musée archéologique de Sousse et celui d'Enfidha, musée Habib-Bourguiba à Monastir, musée du Ribat-Monastir, musée de Moknine, musée archéologique d'El Jem, musée de Mahdia, musée de l'architecture traditionnelle-La Kasbah de Sfax, musée archéologique de Makthar à Siliana, musée national des arts islamiques de Raqqada à Kairouan, musée de Gafsa, musée du Sahara de Douz à Kébili, musée archéologique de Sbeïtla à Kasserine et le musée du patrimoine traditionnel de Djerba à Médenine.

En élaborant un tel programme, l'Amvppc voudrait faire de nos musées des espaces vivants et interactifs et les rendre de plus en plus accessibles à leur public, comme pilier du développement culturel. Ainsi se cristallise la muséophilie.

En somme, tout passe par la communication, l'art et la manière du marketing culturel. Certes, la visite de nos sites et monuments n'est guère une habitude, mais elle le deviendra si l'on change de stratégie de promotion. Celle-ci doit s'inscrire dans la durée, à même de perpétuer pareille programmation tout au long de l'année.