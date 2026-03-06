Tunisie/Angola: ASM - Altercation entre un supporter et Omar Traïdi - Cela coûte cher au club

5 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par Walid Nalouti

Surnommé le 12e joueur, le public marsois a failli à sa mission samedi dernier. L'envahissement du terrain par un supporter furieux et tout ce qui a suivi ont coûté cher à l'équipe.

La Presse -- La scène est invraisemblable : furieux à la suite d'un penalty accordé aux Stadistes, un supporter marsois descend des gradins, franchit le portail, envahit le terrain, entre en altercation verbale avec le joueur Omar Traïdi avant que les deux hommes n'en viennent aux mains. La sécurité intervient après coup et fait sortir le supporter du terrain. Le joueur, lui, est aussitôt expulsé par l'arbitre.

La scène survenue à la demi-heure de jeu a tout simplement sorti les joueurs marsois du match. Et les débordements ne se sont pas arrêtés là.

Pris pour cible tout au long de la période initiale, le gardien de but, Sami Hlel, a demandé son changement à la mi-temps, refusant de revenir sur le terrain. Omar Traïdi s'est défendu sur les réseaux sociaux : "Ma mère est au-dessus de toute considération."

Une mauvaise habitude

Le lynchage verbal que subissent les joueurs dans nos stades est malheureusement une mauvaise habitude, voire un fléau qui ravage notre football.

Les premiers mots qui sortent de la bouche du supporter tunisien quand il est furieux est de s'en prendre à la mère du joueur, de l'entraîneur, de l'arbitre...

La mère se fait insulter dans nos stades à la moindre erreur anodine. Pourtant, les supporters qui se livrent à ce genre d'attitude sont les premiers à refuser qu'on insulte leurs propres mères.

La violence dans nos stades, verbale avant qu'elle ne soit physique, fait beaucoup de tort à notre football. Il faut l'éradiquer.

