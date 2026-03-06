Tunisie: Perturbations dans le Golfe - Emirates relance partiellement ses vols

La compagnie aérienne Emirates a annoncé la reprise partielle et progressive de ses opérations, à la suite de la réouverture de certains espaces aériens dans la région du Golfe, récemment affectés par des tensions régionales.

Dans un communiqué, la compagnie a précisé qu'elle assure actuellement un programme de vols réduit jusqu'à nouvel ordre, soulignant que la sécurité des passagers et des équipages demeure sa priorité absolue.

Un porte-parole d'Emirates a indiqué que la compagnie continuera à rétablir progressivement son programme de vols, en fonction de la disponibilité des espaces aériens et du respect de toutes les exigences opérationnelles nécessaires pour garantir des vols sûrs.

Selon la même source, plus de 100 vols ont été opérés à destination et au départ de Dubaï les 5 et 6 mars, afin d'acheminer des passagers bloqués vers leurs destinations et de transporter des marchandises essentielles, notamment des médicaments et des produits périssables.

Emirates a également souligné suivre de près l'évolution de la situation dans la région et adapter ses opérations en conséquence.

Dans ce contexte exceptionnel, la compagnie a appelé ses clients à ne se rendre à l'aéroport que s'ils disposent d'une réservation confirmée, les invitant à consulter régulièrement les mises à jour publiées sur son site officiel et ses canaux sur les réseaux sociaux afin d'éviter toute confusion.