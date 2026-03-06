Tunisie: Volonté accrue pour lutter contre le trafic et la contrebande

LES autorités compétentes tunisiennes font preuve d'une grande détermination dans le cadre d'une lutte tous azimuts contre les différents types de trafic et de contrebande, aussi bien à l'intérieur du pays qu'au niveau des frontières.

En effet, le combat est plus intense que jamais pour s'opposer aux fléaux touchant à l'argent, aux métaux précieux, dont notamment l'or, les oeuvres d'art et autres pièces archéologiques, d'où la vigilance accrue dont font preuve les services de douane et de police aux postes frontières portuaires et aéroportuaires, sans oublier ceux terrestres.

Et comme les chiffres sont têtus, il n'y a qu'à voir le grand nombre de coups de filet enregistrés, ces derniers temps, avec des prises énormes et spectaculaires en mettant en échec pas moins de 1.378 infractions aboutissant à d'importantes saisies de marchandises de divers genres en bijoux, cigarettes, munitions d'armes (cartouches) , carburants, médicaments, téléphones portables et leurs accessoires, vêtements, et autres produits cosmétiques.

Le trafic de devises et de produits alimentaires, en l'occurrence le café, les bananes et les fruits secs, en plus des feux d'artifice, semble prospérer et être la préférence des contrebandiers en ce mois de Ramadan.

En énumérant ces quantités saisies, dont la valeur avoisinerait les vingt millions de dinars, peut-on dire qu'une éradication de ce phénomène est possible ? La réponse est malheureusement non.

Il faut dire que selon les diverses études menées à travers le monde entier et d'après le directeur de la Douane tunisienne, il est difficile, voire impossible, de mettre fin une fois pour toutes aux agissements des malfaiteurs en la matière et qui disposent de mille et une ficelles pour déjouer les contrôles et la vigilance des services compétents.

Il est bon de constater, toutefois, que les agents douaniers et autres services policiers n'abdiquent pas et continuent à resserrer l'étau autour des acteurs malfaisants en multipliant les opérations pour réduire, au maximum, le fléau de ce trafic.

Pour mieux se rendre compte de l'ampleur de la lutte en question, il n'y a qu'à se référer au communiqué de la Douane tunisienne datant de novembre dernier et qui fait état d'un bilan record de saisies consignées dans plus de 1.550 procès-verbaux et évaluées à la somme de près de 30 millions de dinars.

Ces résultats, appelés à être réédités, prouvent la coordination renforcée entre les diverses unités de contrôle dans les points frontaliers et d'une volonté inébranlable de maintenir les actions pour endiguer le trafic illégal et de protéger les recettes de l'État ainsi que la sécurité des consommateurs.