Congo-Brazzaville: Présidentielle de mars - Poto-Poto plus que jamais derrière Denis Sassou N'Guesso

Les trois directeurs locaux de campagne du candidat président Denis Sassou N'Guesso dans les circonscriptions 1, 2 et 3 de Poto-Poto, le troisième arrondissement de Brazzaville, ont mobilisé de milliers d'habitants pour lancer officiellement la campagne de l'élection présidentielle.

Une marche a mobilisé filles et fils de Poto-Poto qui ont pris part au lancement de la campagne du candidat Denis Sassou N'Guesso dans leur arrondissement, avec à leur tête Rick Gérald Bokilo, directeur local de campagne de Poto-Poto 1; Charlotte Opimba, directrice locale de campagne de Poto-Poto 2; Ferréol Gassackys, directeur local de campagne de Poto-Poto 3.

Cette marche est partie de la rue Mbochi en passant par le rond-point de la commune de Poto-Poto, sillonnant les principales artères dudit arrondissement. Elle a été une véritable démonstration de force. Le but visé étant d'assurer la victoire éclatante du candidat président Denis Sassou N'Guesso, dès le premier tour.

Pour le directeur local de campagne de Poto-Poto 3, Ferréol Gassackys, les habitants de cet arrondissement sont les premiers du Congo. Il les a invités à démontrer vigoureusement leur attachement au candidat Denis Sassou N'Guesso, le 15 mars prochain, dans les bureaux de vote pour une victoire écrasante dès le premier tour de l'élection présidentielle.

« Ce que vous voyez-là, c'est pour montrer l'engouement que nous aurons le 15 mars prochain, parce que nous n'avons qu'une seule mission, celle de prouver que les Congolais en substance apprécient leur candidat, leur champion. Et Poto-Poto l'a montré aujourd'hui. Vous voyez comment on est nombreux et nous sommes tous unis derrière le candidat Denis Sassou N'Guesso », s'est exprimé Ferréol Gassackys.

On pouvait lire sur les banderoles «Pour un Congo uni et prospère, votons Denis Sassou N'Guesso» ou encore « Maintenant que nous avons la paix, poursuivons notre marche pour le développement ».

A propos, le directeur local de campagne de Poto-Poto 1, Rick Gérald Bokilo, a renchéri: « Le message qu'on envoie aux habitants de Poto-Poto dans sa globalité, c'est de se mobiliser massivement le 15 mars pour notre champion, pour notre guide, pour l'homme de la paix, pour l'homme de la stabilité. Que tout le monde soit mobilisé pour le 15 mars afin que notre candidat, notre champion soit élu dès le premier tour avec un score écrasant », a-t-il déclaré.

Bien auparavant, ces directeurs locaux de campagne du candidat Denis Sassou N'Guesso, réunis dans une dynamique de coordination renforcée, ont tenu une réunion stratégique placée sous le signe de l'unité et de la détermination.

Au cours de cette réunion, ils ont unanimement décidé d'intensifier la sensibilisation de proximité; consolider la base électorale dans les trois circonscriptions; assurer une organisation rigoureuse du terrain ; et garantir une victoire nette et sans équivoque. Les trois directeurs locaux de campagne de Poto-Poto ont opté par la suite pour une campagne de proximité.