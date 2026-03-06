Congo-Brazzaville: Election présidentielle - La Cour constitutionnelle déploiera des observateurs sur le terrain

Le président de la Cour constitutionnelle, Auguste Iloki, a lancé le 5 mars à Brazzaville les travaux du Forum sur la régularité de l'élection du président de la République dont le but est de former les coordonnateurs et les délégués de l'institution pour l'observation du scrutin des 12 et 15 mars.

Les participants vont suivre, pendant deux jours des travaux, des exposés sur les sous-thèmes retenus. Il s'agit notamment des fondements juridiques de la mission d'observation de la Cour constitutionnelle ; du rôle des coordonnateurs et des délégués de la Cour constitutionnelle ; de la simulation de l'observation électorale ainsi que l'élaboration du rapport de mission.

Le président de la Cour constitutionnelle a rappelé, dans son discours d'ouverture, que l'article 176, alinéas 1 et 2 de la Constitution du 25 octobre 2015, confie au juge du contentieux électoral la mission de veiller à la régularité de l'élection du président de la République. Pour ce faire, la Cour constitutionnelle est chargée d'exécuter l'ensemble des activités liées à la validité, à la crédibilité et à la sincérité de l'élection présidentielle.

« Veiller à la régularité de l'élection du président de la République implique l'accomplissement des missions diverses par les coordonnateurs et les délégués...Votre désignation vous soumet, inexorablement, à l'exercice de vos fonctions que vous devez assumer, délicatement et avec responsabilité, afin d'atteindre les objectifs spécifiques attendus qui vous placent, inéluctablement, en face de quelques contraintes à surmonter », a indiqué Auguste Iloki.

Selon lui, ce forum permettra aux participants de débattre des conditions idéales de réalisation de leurs tâches inhérentes à la mise en œuvre de l'article 56 de la loi organique n°28-2018 du 7 août 2018 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.

« Vous disposez ainsi, opportunément, pour ce faire, des éléments issus de vos expériences accumulées lors de l'accomplissement des précédentes missions de suivi du déroulement de l'élection du président de la République, dans tous les départements du Congo, lors des scrutins y relatifs des années 2016 et 2021. C'est dans ce contexte que je me réjouis, d'ores et déjà, du déroulement de nos débats sous forme d'échanges participatifs et interactifs fructueux afin de parvenir à l'alignement des pratiques, déjà observées, avec les prescriptions constitutionnelle, légale et réglementaire liées à la régularité de l'élection du président de la République », a conclu le président de la Cour constitutionnelle.