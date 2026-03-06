Cote d'Ivoire: Mondial 2026 - La Côte d'Ivoire prépare l'offensive nord-américaine des Éléphants

À quelques mois de la Coupe du monde 2026, la Côte d'Ivoire met déjà les bouchées doubles pour préparer la participation des Éléphants à ce grand rendez-vous planétaire du football. Une mission exploratoire de haut niveau, conduite par le directeur général de l'Office national des Sports (ONS), Ousmane Gbané, et des responsables de la Fédération ivoirienne de Football (FIF), se déroulera du 10 au 15 mars 2026 en Amérique du Nord.

Cette mission stratégique s'inscrit dans la perspective de la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui se tiendra conjointement aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Elle fait suite à une séance de travail entre l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Côte d'Ivoire aux États-Unis, en Haïti et aux Bahamas, Ibrahima Touré, et le ministre ivoirien des Sports, Metch Adjé Silas, à Abidjan. Les deux personnalités avaient alors réfléchi aux stratégies de mobilisation de la diaspora ivoirienne en Amérique du Nord afin d'accompagner les Éléphants durant la compétition.

La délégation ivoirienne entamera son périple le 10 mars par New York City, l'une des villes retenues pour accueillir des rencontres du tournoi. Elle mettra ensuite le cap sur Washington, DC, où une rencontre est prévue avec l'ambassadeur Ibrahima Touré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les discussions porteront notamment sur l'organisation de la mobilisation des ressortissants ivoiriens et sur la stratégie globale d'accueil de la sélection nationale. Cette étape permettra également d'effectuer une première évaluation logistique des infrastructures et des villes susceptibles d'accueillir les Éléphants.

Dans un contexte international marqué par des restrictions d'entrée aux États-Unis, la stratégie de mobilisation des supporters devrait s'appuyer en priorité sur la diaspora ivoirienne installée en Amérique du Nord.

La mission se poursuivra ensuite au Canada, à Toronto, à partir du 12 mars. Ousmane Gbané et ses collaborateurs y inspecteront plusieurs sites d'entraînement et infrastructures susceptibles d'accueillir la sélection ivoirienne. Ce programme a été élaboré en fonction du calendrier des Éléphants.

Placée dans le groupe D, la Côte d'Ivoire affrontera l'Équateur le 14 juin à Philadelphie, avant de défier l'Allemagne le 20 juin à Toronto. Les Éléphants retrouveront ensuite Philadelphie pour leur dernier match du premier tour contre Curaçao cinq jours plus tard.

Cette mission d'anticipation vise ainsi à régler en amont les formalités administratives, l'évaluation technique des sites et la gestion des déplacements de la délégation ivoirienne. Une préparation minutieuse qui témoigne de la volonté des autorités sportives ivoiriennes de mettre toutes les chances du côté des Éléphants pour briller au Mondial 2026.