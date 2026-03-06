Bénin: Quinze militaires tués dans une attaque du Jnim contre une position militaire dans le nord du pays

6 Mars 2026
Radio France Internationale
Par Jean-Luc Aplogan

Le nord-est du Bénin est endeuillé. Mercredi 5 mars, la localité de Kofonou, nichée près de Karimama, à l'extrême nord-est du Bénin, est devenue le théâtre d'une attaque meurtrière contre l'armée béninoise. Quinze militaires y ont laissé la vie, à quelques kilomètres seulement de la frontière avec le Niger. Cela faisait près d'un an que le pays n'avait pas subi une attaque d'une telle ampleur.

À plus de 750 kilomètres au nord de Cotonou, dans la commune de Karimama, zone frontalière avec le Niger, une position des Forces armées béninoises (FAB) a été prise pour cible par des hommes armés. L'armée a officiellement reconnu la mort de quinze militaires et cinq blessés dont le pronostic vital n'est pas engagé, selon son porte-parole.

Ce n'est pas la première fois que cette zone est frappée. Karimama et ses environs ont déjà été le théâtre d'incidents sécuritaires par le passé.

Face à l'attaque, un aéronef militaire a été engagé en riposte et a intercepté une colonne d'assaillants motorisés. L'intervention aérienne a neutralisé quatre terroristes et détruit plusieurs motos, le mode de déplacement privilégié des combattants.

Le niveau d'alerte relevé

Le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Jnim) a revendiqué l'attaque, affirmant dans un communiqué contrôler la position visée. Une version fermement démentie par les autorités militaires béninoises. « Ils ne contrôlent rien du tout », a déclaré un haut gradé contacté par RFI.

Les opérations de ratissage se poursuivent dans la zone. Le niveau d'alerte a été relevé sur l'ensemble des positions de l'armée béninoise dans la région.

Au-delà du bilan humain, l'armée n'a pas communiqué sur les circonstances précises de l'attaque, ni sur les mesures envisagées dans le cadre de la riposte.

