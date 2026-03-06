Congo-Kinshasa: Le ministre des Sports fragilisé après une plainte visant le partenariat avec l'AS Monaco

En RDC, le ministre des Sports Didier Budimbu Ntubuanga est dans l'oeil du cyclone cette semaine. Après l'ouverture d'une enquête par le parquet de Monaco à la suite d'une plainte de deux citoyens congolais résidant en France portant sur le partenariat entre le club de football monégasque et le gouvernement congolais, des députés vont déposer une motion de défiance à l'encontre du ministre des Sports. Parmi les arguments avancés : l'incompréhension autour des sommes engagées pour réaliser ce type d'accord avec des clubs de football en Europe.

4,8 millions d'euros : c'est le montant du partenariat sur trois ans signé l'année dernière entre le club de l'AS Monaco et le gouvernement congolais dans le cadre du projet « RD Congo - Coeur de l'Afrique ». Une plainte avait d'abord été déposée au parquet national financier dès le mois de septembre. La plainte a par la suite été transmise au parquet de Monaco, qui a décidé d'ouvrir une enquête en début de semaine.

Deux citoyens congolais ont requis l'anonymat par peur des représailles. Ils m'ont constitué leurs conseils parce qu'ils estiment que l'État congolais a sorti des sommes importantes pour des contrats dont la contrepartie nous paraît dérisoire ou disproportionnée.

Maître Hervé Diakiésé représente les deux citoyens congolais

Sophiane Amazian Le gouvernement congolais n'en est pas à son premier partenariat avec des clubs de football européens. Le FC Barcelone et l'AS Milan ont également signé un accord pour des montants plus importants. Selon Maître Hervé Diakiésé, ce partenariat avec Monaco ne bénéficie pas au football congolais.

« Si c'est pour faire prospérer l'attractivité du Congo, la plupart des États européens dissuadent leurs citoyens de venir en RDC à cause de l'insécurité. Cet argent peut permettre à Monaco et à Barcelone, par exemple, de floquer les vareuses d'entraînement, mais cet argent aurait au moins pu permettre que le championnat local de football puisse se dérouler. Encore pire, nos stades ne sont plus homologués. Et tout ça indigne mes clients qui estiment que, par ailleurs, les mécanismes de déblocage de ces fonds n'ont obéi à aucune règle budgétaire. Voilà l'essence de la démarche de mes clients », explique-t-il.

Une motion de défiance déposée

Ces contrats signés avec des clubs européens font partie des raisons qui ont poussé certains députés congolais à engager une motion de défiance contre le ministre des Sports. RFI a pu consulter la motion de défiance portée par le député Alain Stallone Mavungu contre Didier Budimbu Ntubuanga.

Parmi les arguments avancés, outre les partenariats avec des clubs européens et la réhabilitation des stades figure aussi le manque de transparence concernant les 600 supporters congolais partis au Maroc durant la CAN dont certains, selon le texte, seraient « des gens dont le ministre des Sports aurait facilité les démarches pour s'installer à l'étranger ».

Selon une source proche du dossier, le dépôt de ce texte se fera avant le 15 mars, date de la prochaine session plénière. Le nombre de 50 signataires minimum pour déposer une motion de défiance a été atteint. RFI n'a pas été en mesure de confirmer ce nombre à l'heure actuelle.