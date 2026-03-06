Maroc: Qui est Mohamed Ouahbi, successeur de Regragui à la tête de l'équipe du Maroc ?

Mohamed Ouahbi, 49 ans, vainqueur de la Coupe du monde U20 avec les Lionceaux de l'Atlas, est officiellement le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale du Maroc. Sa nomination a été annoncée par la Fédération royale marocaine de football lors d'une conférence de presse conjointe avec Walid Regragui ce jeudi 5 mars 2026. C'est un spécialiste de la formation et de la détection de jeunes talents qui prend désormais les rênes de la sélection A.

L'annonce n'a surpris personne dans le microcosme du football marocain, mais elle n'en reste pas moins inédite. Ce jeudi 5 mars, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a organisé une conférence de presse à Rabat, réunissant Walid Regragui, usé par trois ans et demi d'un mandat intense, et son successeur Mohamed Ouahbi, escorté par la fraîcheur de son sacre en octobre au Mondial U20, pour officialiser le passage de relais à la tête de la sélection nationale du Maroc.

Le nouvel homme fort de la sélection marocaine a un parcours atypique, lui qui n'a pas eu une carrière de joueur comme la plupart des sélectionneurs qui l'ont précédé.

Nommé coach des U23 en décembre

Né en 1976 à Schaerbeek, en Belgique, Mohamed Ouahbi n'a véritablement pas cherché la lumière des projecteurs. Il a préféré celle, plus discrète, des terrains de formation. Après avoir débuté très jeune au Maccabi Brussels, comme éducateur à 21 ans, il s'est forgé une solide expérience auprès des jeunes, aussi bien en Belgique qu'au Maroc. Sa philosophie : repérer, accompagner, et surtout faire grandir les talents. En plus de 20 ans comme coach dans les différentes catégories dans le club belge d'Anderlecht, il aura contribué à faire éclore de nombreux petits talents, dont Youri Tielemans, Dodi Lukébakio, Yari Verschaeren ou encore Jérémy Doku.

Nommé en mars 2022 à la tête des U20 marocains, il connaît l'apothéose en octobre dernier, lorsqu'il mène les Lionceaux à la victoire lors de la Coupe du monde de la catégorie. Cette performance exceptionnelle lui a d'abord valu une promotion en décembre dernier, lorsque la fédération lui confie les rênes de l'équipe olympique (U23).

Mais il n'aura pas l'occasion de s'asseoir sur le banc des U23 avec cette nomination express pour remplacer Walid Regragui. La FRMF, en quête de continuité et de valorisation des compétences locales, n'a donc pas hésité à franchir le pas, même si le profil très formateur de Ouahbi, qui va gérer un groupe d'internationaux confirmés, habitués à la pression et à l'exigence du haut niveau, peut soulever des questions. Lui-même en avait conscience il y a quelques mois : « Avec cette catégorie d'âge (U20), c'est plus facile. J'ai travaillé avec des gamins de 8 ans jusqu'à l'équipe première, et les jeunes de 19-20 ans sont plus faciles parce que ce sont des joueurs qui galèrent, qui savent que c'est difficile d'être pro et de jouer régulièrement », avait-il reconnu lors d'une interview avec la Fifa.

Je pense sincèrement que l'équipe avait besoin d'un nouveau souffle avant la Coupe du monde. Walid Regragui, ex-sélectionneur du Maroc

« Continuer à faire progresser cette équipe »

Pour autant, Mohamed Ouahbi est conscient de l'immense défi qui l'attend. « Je suis très honoré, conscient aussi des attentes et je m'engage vraiment à travailler avec sérieux, avec humilité, avec détermination et surtout avec beaucoup, beaucoup de patriotisme pour continuer à faire progresser cette équipe, a t-il confié jeudi lors de sa nomination officielle. Aujourd'hui, on a une équipe solide, on a une équipe en pleine progression qui a encore faim et surtout qui n'a pas de complexe. »

Pour mener à bien sa mission, le Belgo-Marocain pourra compter sur un staff expérimenté, avec Joao Sacramento (ex-adjoint au PSG, Tottenham, Lille) et Youssouf Hadji, légende du football marocain. Le calendrier ne lui laisse que peu de répit : dans trois mois débute la Coupe du monde, et deux matches amicaux, face à l'Équateur le 27 mars à Madrid (20h15 TU) puis le Paraguay le 31 mars à Lens (19h), devront déjà servir de galop d'essai.