Ile Maurice: En route vers une flotte 100 % électrique

Rose-Hill Transport (RHT) Bus Services Ltd a mis en service trois nouveaux bus électriques, portant à six le nombre total de véhicules de ce genre au sein de sa flotte. Les nouveaux autobus, des Higer KLQ 6106 d'une capacité de 47 places, ont récemment été réceptionnés et sont désormais opérationnels.

Cette acquisition marque une nouvelle étape dans la stratégie d'électrification engagée par l'opérateur de transport public. D'ici 2030, la compagnie prévoit l'introduction de 20 bus électriques par an, le remplacement progressif de sa flotte de véhicules au diesel ainsi que le déploiement de solutions d'énergie renouvelable, notamment à travers la mise en place d'un parc solaire dédié. Selon RHT Bus Services Ltd, cette infrastructure permettra à terme d'alimenter la flotte en énergie propre et de renforcer l'autonomie énergétique de ses opérations.

Les bus Higer KLQ 6106 sont équipés d'une motorisation 100 % électrique à zéro émission. Ils offrent une réduction significative du bruit et des vibrations, contribuant à une expérience de transport plus silencieuse et plus confortable pour les passagers. Leur design modernisé reflète la nouvelle signature visuelle de RHT. Engagée dans l'électromobilité depuis 2019, RHT Bus Services Ltd figure parmi les premiers opérateurs de transport public à Maurice à avoir exploité des bus électriques.

Cette expérience a permis à la compagnie de développer une expertise reconnue en matière d'exploitation, de maintenance et de gestion technique de véhicules électriques. Commentant cette évolution, Mehdi Bundhun, Communication Executive de RHT Holding Ltd, a indiqué que cette avancée s'inscrit dans une transformation structurelle visant à concilier performance opérationnelle, responsabilité environnementale et innovation énergétique.

Filiale de RHT Holding Ltd, RHT Bus Services Ltd assure le transport quotidien de plus de 25 000 passagers sur 12 lignes principales dans les Plaines-Wilhems. Forte de 72 années d'activité, la compagnie poursuit son évolution vers un modèle de mobilité durable, moderne et responsable.