Ile Maurice: Sharonne Jaquette - «Être certifié 'Top Employer', c'est la preuve que l'humain est au coeur de Terra»

Terra devient le premier groupe mauricien certifié «Top Employer». Que représente concrètement cette certification pour le groupe, au-delà du symbole et du rayonnement international ?

C'est avant tout une reconnaissance de notre engagement et de notre volonté d'améliorer constamment l'expérience de nos collaborateurs. Bien que cela ne veut pas dire que nous n'ayons plus de marge de progression aujourd'hui, notre force est de reconnaître que nos pratiques en ressources humaines (RH) répondent à des standards internationaux et que nous avons construit un socle solide pour continuer à progresser. Je suis particulièrement fière d'avoir dirigé ce projet, qui a mobilisé les équipes RH et les managers de nos différents clusters autour d'un objectif commun : créer un environnement où chaque collaborateur peut évoluer, être reconnu et se sentir soutenu.

Ainsi, cette distinction reflète notre ambition de continuer à bâtir un groupe où l'humain demeure au centre de nos priorités, avec l'énergie et la détermination d'aller encore plus loin.

Quels ont été les principaux chantiers RH qui ont permis d'atteindre les standards internationaux exigés par le Top Employers Institute ?

Parmi les principaux chantiers RH, on retrouve la structuration de nos parcours de carrière et de nos plans de développement de formations et de talents, pour que chacun voit ses opportunités d'évolution clairement. La révision de nos pratiques de performance et de reconnaissance, afin de les rendre justes et motivantes, a également été un facteur clé. Outre la mise en place de politiques de bien-être, de diversité et d'inclusion, avec un suivi concret des actions, nous avons également choisi de renforcer notre culture interne afin qu'elle soit basée sur le dialogue, l'écoute ainsi que la responsabilisation des collaborateurs.

Ainsi, chaque chantier a été pensé pour répondre aux standards internationaux tout en restant fidèle à notre ADN et à notre contexte local.

Comment comptez-vous traduire cette certification en actions concrètes pour les collaborateurs au sein des différents «clusters» du groupe ?

La certification est le point de départ pour des actions concrètes et tangibles sur le terrain. Concrètement, nous renforcerons les programmes de développement et formation et nous les adapterons aux besoins de chaque cluster. Dans la foulée, nous poursuivrons la mise en place de mesures de bienêtre et d'équilibre vie professionnelle/vie personnelle, avec un suivi réel. Nous allons également booster les initiatives de reconnaissance et de valorisation pour que chaque réussite individuelle ou collective soit célébrée comme il se doit.

Enfin, nous assurerons une communication transparente et régulière pour que chaque collaborateur comprenne l'impact de la certification sur son quotidien et sur l'entreprise.

Cette reconnaissance internationale modifie-t-elle vos ambitions stratégiques en matière d'attractivité, de rétention des talents et de positionnement comme employeur de référence à Maurice ?

Cette certification nous positionne comme un employeur de référence, ce qui facilite l'attraction des talents et leur fidélisation. Mais bien plus que le label, c'est surtout l'excellence continue de nos pratiques RH qui fait la différence. En effet, nous voulons que chaque collaborateur vive concrètement l'expérience Top Employer, et que notre réputation repose sur des actions réelles, cohérentes et durables.

Certaines voix estiment que les certifications internationales peuvent parfois relever davantage du positionnement stratégique que d'un changement réel sur le terrain. Comment vous assurez-vous que la distinction décernée par leTop Employers Institute se traduise par des améliorations tangibles et durables pour l'ensemble des collaborateurs duTerra Group?

Pour nous, la certification n'est pas une fin en soi, mais bien un outil de progression. Nous l'avons abordée comme un projet collectif impliquant toutes les équipes RH et les managers : chaque action a ainsi été conçue pour avoir un impact réel sur le terrain. C'est dans cette optique que nous suivons des indicateurs concrets : évolution des compétences, engagement des collaborateurs, satisfaction au travail, rétention des talents. De plus, les audits de re-certification sont réalisés chaque année, ce qui nous pousse à maintenir nos standards, à ajuster nos pratiques et à continuer d'innover pour que l'expérience collaborateur reste concrètement améliorée.

Même si la certification nous donne un cadre de référence, c'est surtout la mise en oeuvre quotidienne et la culture de l'amélioration continue qui garantiront des résultats tangibles et durables.