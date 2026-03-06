Cameroun: Djekam tchameni porte plainte contre Bruno bidjang pour désinformation

Djekam Tchameni Dominique, président du Mouvement pour la Démocratie et l'Interdépendance (MDI), a saisi la justice. Depuis sa cellule à la prison centrale de Kondengui, il a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre le journaliste Bruno Bidjang. Le document a été enregistré au tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou le 2 février 2026. L'objet : une campagne de désinformation sur les réseaux sociaux.

Les faits reprochés au journaliste

Selon la plainte, dans la nuit du 24 octobre 2025, Djekam Tchameni a été interpellé à son domicile de Douala par les forces de l'ordre. Il a ensuite été transféré à Yaoundé. Le même jour, Bruno Bidjang aurait initié et orchestré sur sa page Facebook une campagne de désinformation et de diffamation d'une extrême gravité. Le journaliste y affirmait, sans fondement factuel, qu'une perquisition au domicile du plaignant avait permis la découverte d'un arsenal impressionnant.

Des accusations précises mais non prouvées

La publication de Bruno Bidjang énumérait une liste détaillée de prétendues découvertes : 9 734 faux procès-verbaux ELECAM, des fusils d'assaut AK-47, un pistolet Beretta, des munitions, des uniformes militaires, du tramadol, plus de 48 millions de francs CFA en espèces et via Mobile Money, ainsi que des équipements de communication sophistiqués incluant des téléphones avec VPN et des puces Thuraya. Ces allégations étaient présentées comme des faits avérés. Le journaliste promettait même de diffuser des images à l'appui.

Des images qui n'ont jamais été produites

La plainte souligne un point essentiel : les images annoncées n'ont jamais été diffusées. Les accusations sont donc restées à l'état de déclarations non étayées. Pourtant, elles ont été largement relayées sur les réseaux sociaux. Selon Djekam Tchameni, cette campagne visait manifestement à le présenter à l'opinion publique comme un agresseur, un criminel et un conspirateur préparant des actes de violence et de fraude électorale à grande échelle.

Le contexte de l'arrestation

L'opposant a été interpellé dans un climat politique tendu, après l'élection présidentielle d'octobre 2025. Son transfert à Yaoundé et sa détention à Kondengui interviennent dans un contexte de répression présumée des figures de l'opposition. La plainte contre Bruno Bidjang s'inscrit dans une stratégie de défense plus large, visant à contester la légalité et le fondement des accusations portées contre lui.

Les enjeux judiciaires et médiatiques

À court terme, cette plainte met Bruno Bidjang dans une position délicate. Le journaliste, connu pour ses positions critiques, devra répondre de ses publications devant la justice. À long terme, l'affaire pose la question de la responsabilité des médias et des réseaux sociaux dans la diffusion d'informations non vérifiées. Elle interroge également l'utilisation de la désinformation comme arme politique.

La vérité sortira-t-elle du tribunal ?

La justice devra trancher. Les accusations de Djekam Tchameni sont-elles fondées ? Bruno Bidjang pourra-t-il prouver la véracité de ses informations ? Les fameuses images promises finiront-elles par émerger ? Le tribunal de Yaoundé-Ekounou aura la lourde tâche de démêler le vrai du faux dans cette affaire où se mêlent politique, médias et désinformation.