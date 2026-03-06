Sénégal: Exploitation des thonidés de l'océan Atlantique - Levée de l'identification du pays par l'ICCAT

Le Sénégal bénéficie désormais d'une reconnaissance internationale grâce ses efforts nationaux en matière de gestion durable des pêches. Sur ce, la Commission internationale pour la Conservation des Thonidés de l'Atlantique (ICCAT), a levée selon un communiqué de la tutelle publié jeudi, l'identification du pays pour non-respect de certaines mesures de conservation et de gestion applicables à l'exploitation des thonidés de l'océan Atlantique et des espèces apparentées.

En réalité souligne le document, lors de la 29° réunion ordinaire de l'ICCAT, tenue en novembre 2025 à Séville en Espagne, la délégation sénégalaise a présenté l'ensemble des mesures correctives mises en oeuvre, ainsi que des éléments factuels relatifs aux situations ayant motivé l'identification initiale.

Au cours des échanges, poursuit la tutelle, la délégation sénégalaise a assuré une défense argumentée et documentée des intérêts nationaux, notamment à travers des clarifications relatives à certaines activités liées à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

À l'issue des discussions, l'ICCAT a reconnu les progrès significatifs accomplis par le Sénégal et a décidé de lever formellement l'identification prononcée en 2023.

« La levée de cette identification constitue une reconnaissance internationale des réformes engagées par le Sénégal et confirme son engagement en faveur d'une gouvernance responsable, transparente et durable des ressources halieutiques », lit-on dans le communiqué.

Le Sénégal déterminé à poursuivre la lutte contre la pêche illicite

Ainsi, le Sénégal réaffirme, à cet égard, son attachement au respect strict de ses engagements internationaux et sa détermination à poursuivre la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Ceci, dans l'intérêt de la durabilité des ressources marines et du développement de l'économie maritime.

Pour rappel, le Sénégal a été identifié en 2023 par cette Commission, comme Partie contractante non coopérante, pour non-respect de certaines mesures de conservation et de gestion applicables à ces ressources.

Cette identification explique le ministère sénégalais en charge des Pêches, faisait suite à plusieurs préoccupations soulevées lors de la session annuelle de I'ICCAT. Il s'agit notamment des insuffisances dans la transmission et la fiabilité de certaines données de captures déclarées ; de la délivrance de documents d'exportation irréguliers relatifs à certains produits halieutiques. Mais aussi, des débarquements de navires étrangers au Port de Dakar ayant suscité des interrogations au niveau international.

Dès lors, face à cette situation, le ministère des Pêches et de l'Économie maritime a engagé, sur la période 2024-2025, un ensemble de réformes et de mesures correctives visant à assurer la mise en conformité du dispositif national de gestion et de contrôle des pêches.

C'est dans ce cadre qu'il a engagé le renforcement du système national de suivi, contrôle et de surveillance des pêches ; l'adoption de textes réglementaires structurants. Le ministère a également, oeuvré pour l'amélioration des mécanismes de déclaration et de traçabilité des captures et le renforcement de la coopération avec les partenaires techniques et les organisations régionales de gestion des pêches.