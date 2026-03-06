Sénégal: Recettes de l'État - 4 390,4 milliards de F CFA collectés en 2025

5 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)
Par M. Dieme

Durant l'année 2025, les recettes totales de l'État ont atteint 4 390,4 milliards de FCFA, en progression de 16,9% par rapport à 2024 où elles se sont situées à 3 755,9 milliards de francs CFA. C'est ce qui ressort des Repères statistiques publiés jeudi par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

En décembre 2025, les recettes totales de l'État se sont établi à 523,0 milliards de FCFA, en hausse de 56,8% par rapport au mois précédent et de 34,9% par rapport à décembre 2024.

D'après l'Ansd, cette performance est portée par la bonne tenue des recettes fiscales qui ont connu une augmentation de 63,7% et, dans une moindre mesure, des recettes non fiscales qui ont accru de 2,7% pendant la période sous revue.

A lire aussi : Recettes fiscales : 3 833,0 milliards de FCFA collectées en 2024

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Sur le cumul de l'année 2025, les recettes totales de l'État atteignent 4 390,4 milliards de FCFA, en progression de 16,9% par rapport à 2024 (3 755,9 milliards) », renseigne l'Ansd.

Les recettes non fiscales ont enregistré la plus forte hausse à hauteur de 61,1%, en lien notamment avec les nouvelles recettes d'exploitation pétrolière estimées à 56,1 milliards cumulés en 2025, tandis que les recettes fiscales ont progressé de 14,5%.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.