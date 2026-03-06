Sénégal: Recettes de l'État - 4 390,4 milliards de F CFA collectés en 2025

Durant l'année 2025, les recettes totales de l'État ont atteint 4 390,4 milliards de FCFA, en progression de 16,9% par rapport à 2024 où elles se sont situées à 3 755,9 milliards de francs CFA. C'est ce qui ressort des Repères statistiques publiés jeudi par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

En décembre 2025, les recettes totales de l'État se sont établi à 523,0 milliards de FCFA, en hausse de 56,8% par rapport au mois précédent et de 34,9% par rapport à décembre 2024.

D'après l'Ansd, cette performance est portée par la bonne tenue des recettes fiscales qui ont connu une augmentation de 63,7% et, dans une moindre mesure, des recettes non fiscales qui ont accru de 2,7% pendant la période sous revue.

« Sur le cumul de l'année 2025, les recettes totales de l'État atteignent 4 390,4 milliards de FCFA, en progression de 16,9% par rapport à 2024 (3 755,9 milliards) », renseigne l'Ansd.

Les recettes non fiscales ont enregistré la plus forte hausse à hauteur de 61,1%, en lien notamment avec les nouvelles recettes d'exploitation pétrolière estimées à 56,1 milliards cumulés en 2025, tandis que les recettes fiscales ont progressé de 14,5%.