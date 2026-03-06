Le Conseil des ministres de ce mercredi marque sans doute un tournant silencieux mais majeur dans la transformation de l'État sénégalais. En annonçant une rationalisation ambitieuse du secteur parapublic, le gouvernement engage une réforme qui dépasse largement une simple réorganisation administrative : elle ouvre la voie à une refondation profonde de l'action publique.

Portée par le Premier ministre Ousmane Sonko et inscrite dans la vision stratégique du Président de la République Bassirou Diomaye Faye, cette décision traduit une volonté claire : construire un État plus agile, plus cohérent et résolument tourné vers la performance et l'impact.

Pour Alpha Thiam, Directeur général de l'ADEPME, cette réforme constitue bien plus qu'un ajustement institutionnel : « C'est une étape déterminante dans la construction d'un État moderne, capable de porter efficacement la vision d'un Sénégal juste, prospère et souverain. »

Le courage de réformer l'État

La décision de supprimer 19 agences publiques s'inscrit dans une démarche de clarification et de cohérence. Au fil des années, la multiplication des structures a parfois engendré des chevauchements de missions, une dispersion des ressources et une dilution des responsabilités.

En s'attaquant à cette architecture institutionnelle devenue complexe, l'exécutif assume un choix de courage politique.

Pour Alpha Thiam, cette orientation reflète la détermination du Président et du Premier ministre à engager des réformes structurelles profondes, en cohérence avec les Plans de Réformes de l'État et de ses Structures (PRES) et l'Agenda national de transformation.

« Cette réforme traduit une volonté claire de passer d'une logique d'administration de gestion à une administration de performance, orientée vers des résultats mesurables et un impact concret pour les citoyens et l'économie », souligne-t-il.

Vers un réarmement stratégique de l'État

Au-delà de la rationalisation des structures, cette réforme ouvre la voie à ce que certains responsables publics qualifient déjà de véritable réarmement de l'État.

Un réarmement institutionnel, en clarifiant les missions et en renforçant les synergies entre structures publiques.

Un réarmement industriel, en dotant l'État d'instruments plus efficaces pour accompagner la transformation productive et la montée en puissance des entreprises nationales.

Mais aussi et surtout un réarmement en ressources humaines.

Car au coeur de la performance publique se trouve d'abord la qualité des femmes et des hommes qui la portent.

Comme l'écrivait le grand penseur français Jean Bodin : « Il n'est de richesse que d'hommes. »

Dans cette perspective, la rationalisation engagée pourrait également ouvrir la voie à une modernisation des processus de recrutement dans les agences publiques, notamment à travers des appels à candidatures transparents et compétitifs pour les postes stratégiques.

Une telle dynamique offrirait également une opportunité historique : donner toute sa place à la diaspora sénégalaise, riche de talents, d'expertise et d'expériences acquises dans les grandes institutions et entreprises internationales.

Pour Alpha Thiam, la transformation de l'État passe inévitablement par cette exigence de qualité dans la gestion des ressources humaines.

« La construction de champions économiques et institutionnels repose d'abord sur la qualité du capital humain. Il faut oser miser sur les compétences et placer les bonnes personnes aux bonnes places. »

Un principe que résume parfaitement l'adage anglo-saxon bien connu dans les grandes organisations performantes :

"The right men in the right place."

Construire une administration d'ultra-performance

La rationalisation du secteur parapublic pourrait ainsi devenir l'un des leviers majeurs pour bâtir une administration d'ultra-performance, capable d'accompagner les grandes ambitions de transformation du Sénégal.

Dans un contexte mondial marqué par la compétition économique et technologique, la capacité de l'État à agir efficacement devient un facteur déterminant de développement.

Pour Alpha Thiam, la réforme engagée par l'exécutif ouvre précisément cette perspective.

« En renforçant la cohérence institutionnelle, en maîtrisant les charges publiques et en valorisant les compétences, cette réforme crée les conditions d'un État plus efficace, plus stratégique et davantage tourné vers l'impact. »

Un pas de plus vers la matérialisation de la vision nationale

Pour de nombreux observateurs, cette initiative constitue l'une des premières traductions concrètes de la vision de transformation portée par les nouvelles autorités.

Un Sénégal plus juste, où la transparence et la méritocratie guident l'action publique.

Un Sénégal plus prospère, capable de soutenir l'émergence d'entreprises fortes et compétitives.

Un Sénégal plus souverain, doté d'un État stratège et performant.

En engageant la rationalisation du secteur parapublic, le Président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko semblent ainsi poser une pierre supplémentaire dans l'édifice de cette transformation.