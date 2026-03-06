Sénégal: Riz sénégalais - L'État acte la subvention

L'État du Sénégal a mis en place une subvention de 50 francs CFA par kilogramme pour l'achat de riz produit localement. L'annonce a été faite à travers un communiqué publié jeudi par le ministère de l'Industrie et du Commerce.

Dans le cadre de la stratégie nationale destinée à renforcer la souveraineté alimentaire et à promouvoir la production locale, le gouvernement met en place un dispositif incitatif visant à faciliter l'intégration du riz sénégalais dans les circuits commerciaux.

« A cet effet, une subvention de 50 francs CFA par kilogramme sera accordée pour l'achat de riz produit localement. Je vous prie de procéder à l'enlèvement du stock de riz local disponible et de vous rapprocher de la Direction du Commerce intérieur afin d'assurer la mise en oeuvre de cette mesure dans les meilleurs délais », a indiqué le ministre du Commerce, Dr Serigne Guèye Diop qui a signé la note.

Pour rappel, le Premier ministre, Ousmane Sonko a signé, le 26 février 2026, une circulaire instruisant l'ensemble des ministres à privilégier l'approvisionnement en riz d'origine sénégalaise dans les structures publiques placées sous leur autorité.