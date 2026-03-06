Sénégal: Solde commercial - Une amélioration de 670,2 milliards de FCFA notée en fin décembre 2025

Une amélioration de 670,2 milliards de FCFA a été noté en fin décembre 2025 sur le solde commercial du Sénégal, selon les Repères statistiques publiés jeudi par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

Au mois de décembre dernier, le solde commercial du Sénégal s'établit à 280,5 milliards de FCFA contre -389,7 milliards de FCFA au mois précédent, soit une amélioration de 670,2 milliards de FCFA sur la période.

« Ce résultat s'inscrit dans un contexte marqué par une forte hausse des exportations (+501,7 milliards de FCFA) combinée à une baisse des importations (-168,5 milliards de FCFA) en variation mensuelle », informe l'Ansd.

D'après l'agence sénégalaise en charge des Statistiques, l'essor des ventes à l'extérieur est principalement lié à l'or non monétaire dont les ventes sont évaluées à 110,9 milliards de FCFA, aux huiles brutes de pétrole estimées à 60,7 milliards de FCFA.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mais aussi, à la commercialisation des produits pétroliers raffinés pour une valeur de 40,7 milliards de FCFA et de l'acide phosphorique à hauteur de 18,6 milliards de FCFA.

S'agissant des importations, la contraction est attribuable à celles des matériels de transports (-189,7 milliards de FCFA) et, dans une moindre mesure, des produits pétroliers raffinés (-12,0 milliards de FCFA), des produits pharmaceutiques (-6,3 milliards de FCFA), ainsi que des huiles graisses animales et végétales (-3,1 milliards de FCFA).

« Le taux de couverture des importations par les exportations s'établit à 151,5% en décembre 2025, contre 45,4% en novembre 2025. Sur l'ensemble de l'année 2025, le déficit commercial cumulé est réduit de moitié, s'établissant à -1 343,9 milliards de FCFA, contre -3 252,3 milliards en 2024 (-58,7%) », précise l'Ansd.