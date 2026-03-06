Sénégal: Zones rurales et semi-urbaines - Vers un accès durable à l'eau et à l'assainissement

Ce jeudi 5 mars 2026, à Dakar, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, a présidé la réunion du Comité de pilotage des projets PASEA-RD et PISEA, visant à renforcer l'accès à l'eau potable et aux services d'assainissement dans les zones rurales et semi-urbaines les plus vulnérables.

Le Projet d'accès aux services sécurisés et d'assainissement pour une résilience durable dans les zones défavorisées (PASEA-RD), selon le ministre cible les localités les plus défavorisées, réparties dans plusieurs régions du pays. Il vise à améliorer durablement la qualité de vie de centaines de milliers de Sénégalais grâce à des infrastructures d'eau et d'assainissement fiables et durables.

« Le Projet intégré de sécurité de l'Eau et de l'Assainissement (PISEA) prépare, quant à lui, le Grand Transfert d'Eau, intégrant des principes d'économie circulaire, la réutilisation des eaux usées pour l'agriculture, et le renforcement de l'alimentation en eau potable dans la zone DMT afin d'assurer une gestion optimale et durable de nos ressources hydriques », explique la tutelle.

D'après la même source, ces projets ne se limitent pas aux constructions. Ils s'accompagnent de renforcement des capacités des acteurs du secteur, de gestion intégrée des ressources en eau et de professionnalisation des services en milieu rural.

Ils contribuent ainsi à réduire les inégalités territoriales et à avancer vers les ambitions de l'Agenda national de Transformation et de la Vision Sénégal 2050.