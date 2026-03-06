Sénégal: Coopération UE-Afrique - Moussa Natal Batraki reçu au Palais

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu, ce jeudi, en audience M. Moussa Natal Batraki, Secrétaire général de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP).

« Les échanges ont porté sur le bilan d'étape de l'organisation ainsi que sur les réformes engagées pour renforcer son rôle dans la promotion de la coopération et du développement entre les pays membres », indique une note de la présidence du Sénégal.

L'entretien a également permis, selon la même source, d'aborder les perspectives de partenariat entre les États de l'OEACP, ainsi que le renforcement de la coopération avec l'Union européenne dans le cadre des mécanismes de dialogue et de collaboration existants.