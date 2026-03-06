Sénégal: La CEO de Mercy Ships rencontre le Président de la République du Sénégal pour renforcer un partenariat à long terme

5 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)

La Dr Michelle White, Directrice Générale (CEO) de Mercy Ships, a rencontré cette semaine Bassirou Diomaye Faye, Président de la République du Sénégal, au Palais Présidentiel à Dakar. L'objectif : échanger sur l'avenir de la collaboration entre Mercy Ships et le Gouvernement du Sénégal.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'un partenariat de près de dix ans, formalisé par un protocole d'accord en vigueur jusqu'en 2027. Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération pour soutenir les priorités nationales en matière de santé et le développement à long terme des systèmes chirurgicaux.

Une part importante des échanges a été consacrée au souhait commun de voir un navire-hôpital de Mercy Ships revenir au Sénégal dès que possible, avec l'intention d'assurer des engagements réguliers et durables, notamment à travers des initiatives de renforcement des capacités médicales (Medical Capacity Building - MCB).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les deux parties ont exploré des possibilités d'élargir la collaboration : renforcement des capacités médicales, développement des infrastructures de santé, innovation dans la prestation des soins et engagement régional en Afrique de l'Ouest. La position stratégique du Sénégal offre un potentiel de coopération continue pour améliorer l'accès aux soins chirurgicaux spécialisés et à la formation.

Ces discussions se tiennent dans le contexte des engagements actuels de Mercy Ships : le retour prévu de l'Africa Mercy® à Madagascar en avril 2026 et l'achèvement de la mission du Global Mercy™ en Sierra Leone avant son arrivée au Ghana en août 2026.

Au coeur de l'engagement à long terme de Mercy Ships au Sénégal se trouve l'Africa Service Center (ASC), qui soutient les opérations sur l'ensemble du continent et renforce la coordination avec les autorités nationales et les partenaires du secteur de la santé.« L'Africa Service Center incarne notre engagement à être présents, responsables et profondément ancrés sur le continent », a déclaré la Dr Michelle White.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.