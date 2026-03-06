Sénégal: La CEO de Mercy Ships rencontre le Président de la République du Sénégal pour renforcer un partenariat à long terme

La Dr Michelle White, Directrice Générale (CEO) de Mercy Ships, a rencontré cette semaine Bassirou Diomaye Faye, Président de la République du Sénégal, au Palais Présidentiel à Dakar. L'objectif : échanger sur l'avenir de la collaboration entre Mercy Ships et le Gouvernement du Sénégal.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'un partenariat de près de dix ans, formalisé par un protocole d'accord en vigueur jusqu'en 2027. Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération pour soutenir les priorités nationales en matière de santé et le développement à long terme des systèmes chirurgicaux.

Une part importante des échanges a été consacrée au souhait commun de voir un navire-hôpital de Mercy Ships revenir au Sénégal dès que possible, avec l'intention d'assurer des engagements réguliers et durables, notamment à travers des initiatives de renforcement des capacités médicales (Medical Capacity Building - MCB).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les deux parties ont exploré des possibilités d'élargir la collaboration : renforcement des capacités médicales, développement des infrastructures de santé, innovation dans la prestation des soins et engagement régional en Afrique de l'Ouest. La position stratégique du Sénégal offre un potentiel de coopération continue pour améliorer l'accès aux soins chirurgicaux spécialisés et à la formation.

Ces discussions se tiennent dans le contexte des engagements actuels de Mercy Ships : le retour prévu de l'Africa Mercy® à Madagascar en avril 2026 et l'achèvement de la mission du Global Mercy™ en Sierra Leone avant son arrivée au Ghana en août 2026.

Au coeur de l'engagement à long terme de Mercy Ships au Sénégal se trouve l'Africa Service Center (ASC), qui soutient les opérations sur l'ensemble du continent et renforce la coordination avec les autorités nationales et les partenaires du secteur de la santé.« L'Africa Service Center incarne notre engagement à être présents, responsables et profondément ancrés sur le continent », a déclaré la Dr Michelle White.