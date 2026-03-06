Sénégal: Convention Le Soleil - ASPT - Hommage posthume à Ibrahima Seck

5 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)

C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès brutal d'Ibrahima Seck, chauffeur à l'Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT).

Dans le cadre du partenariat entre Le Soleil et l'ASPT, Salla Guèye et moi-même (Cheikh Gora DIOP) avons eu le privilège de travailler à ses côtés lors d'une mission de plus d'une semaine à Ziguinchor pour les éditions spéciales « Cahiers Vacances » du Soleil Digital. Aux côtés de ses collègues, le technicien et doyen Cheikh Tidiane Mbaye et le photographe Mouhamed Lèye, nous avons pu apprécier son professionnalisme, sa ponctualité, sa disponibilité et son humour, notamment dans le fameux cousinage à plaisanterie entre « Seckène » et « Gueyène ».

Ibrahima Seck veillait toujours à faciliter nos déplacements avec calme et courtoisie, contribuant grandement à la réussite de notre travail. Au-delà de ses qualités professionnelles, il était un homme affable, discret et profondément attaché aux relations humaines. Il avait, par exemple, pris soin d'immortaliser nos moments de collaboration en prenant plusieurs photos, témoignant de l'importance qu'il accordait aux liens tissés au fil du travail.

Sa générosité s'est également manifestée lorsqu'il nous avait conduits chez l'oncle de Nicolas Jackson, dans un quartier de Ziguinchor, pour un entretien improvisé après la prestation de haute facture du buteur du Bayern contre la RDC au stade des Martyrs, en qualification pour la Coupe du monde.

En cette douloureuse circonstance, la SSPP Le Soleil et l'ensemble du personnel présentent leurs sincères condoléances à l'ASPT, à la famille d'Ibrahima Seck, ainsi qu'à ses proches et collègues. Nous prions le Tout-Puissant de lui accorder Son infinie miséricorde et d'apporter réconfort et patience à tous ceux qui sont éprouvés par cette perte.

