Sénégal: Le Port autonome de Dakar sponsor officiel des JOJ Dakar 2026

Le Port autonome de Dakar s'engage aux côtés des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, qui aura lieu du 31 octobre au 13 novembre 2026. L'institution portuaire est désormais Sponsor officiel de l'événement, a annoncé le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (COJOJ) dans un communiqué publié le 4 mars.

La convention de partenariat a été signée mercredi à Dakar entre le coordonnateur général du COJOJ, Ibrahima Wade, et le directeur général du port, Waly Diouf Bodiang. Cette alliance marque, selon les organisateurs, « la mobilisation des grandes institutions publiques autour de cet événement historique, premier événement sportif olympique organisé sur le sol africain », lit-on sur la note.

Cette dernière renseigne également. « Ce partenariat s'inscrit dans une vision commune : faire des Jeux un levier de mobilisation nationale, de dynamisation de l'économie et de rayonnement international pour Dakar et le Sénégal. Il reflète la volonté du Port Autonome de Dakar de soutenir une génération de jeunes athlètes, tout en participant à la projection d'une image moderne, ambitieuse et ouverte de la capitale sénégalaise sur la scène mondiale », lit-on

Acteur clé de l'économie nationale, le Port de Dakar entend profiter de ce partenariat pour mettre en avant sa transformation et son ouverture vers l'avenir. Le communiqué souligne que cette collaboration « illustre sa volonté de porter une nouvelle génération tournée vers l'innovation, l'excellence opérationnelle et la performance durable ».

Au-delà du sport, l'institution portuaire devrait aussi contribuer à la mise en valeur du patrimoine dakarois, notamment l'accès à l'Île de Gorée, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'objectif affiché est de faire des Jeux « un levier de mobilisation nationale, de dynamisation de l'économie et de rayonnement international pour Dakar et le Sénégal ».

Prévu en 2026, l'événement sera le premier rendez-vous olympique organisé en Afrique, réunissant des milliers de jeunes athlètes venus du monde entier dans la capitale sénégalaise.