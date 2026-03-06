Sénégal: Ligue 2 française - Omar Daf démis de ses fonctions d'entraîneur d'Amiens

Le technicien sénégalais Omar Daf n'est plus l'entraîneur de Amiens SC, a annoncé jeudi le club français dans un communiqué.

Arrivé sur le banc du club picard il y a deux ans, l'ancien international sénégalais a été mis en retrait de son poste alors que l'équipe traverse une période difficile en championnat.

« L'Amiens SC officialise la mise en retrait d'Omar Daf de son poste d'entraîneur de l'équipe professionnelle à compter de ce jour. Le club tient à remercier Omar pour son engagement, son professionnalisme et le travail accompli depuis son arrivée, ainsi que pour l'investissement dont il a fait preuve au service du club et du groupe », indique le communiqué.

Cette décision intervient dans un contexte sportif délicat pour la formation évoluant en Ligue 2. Après 25 journées de championnat, Amiens occupe la 16e place du classement avec 23 points et se retrouve en position de barragiste.

Lors de la 25e journée, le club picard s'est incliné à domicile face à ESTAC Troyes (0-2), laissant filer des points importants dans la course au maintien.

Cette saison, l'ancien adjoint du sélectionneur sénégalais Aliou Cissé totalise dix victoires pour quinze défaites et cinq matchs nuls toutes compétitions confondues.

Dans l'attente de la nomination d'un nouvel entraîneur, la direction du club a confié l'intérim à deux membres du staff technique.

« Dans l'attente de nouvelles dispositions, la prise en charge du groupe professionnel est dès aujourd'hui assurée par Julien Ielsch et Serge Costa », précise le communiqué.