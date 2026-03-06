Tunisie: Kébili - 112 kg de viande et 18 kg de poissons impropres à la consommation !

Dans une déclaration accordée aujourd'hui, jeudi 5 mars 2026 au micro de la Radio Diwan Fm, Imed Ben Salah, coordinateur régional de l'Instance nationale de sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA) à Kébili, a déclaré que les équipes de contrôle relevant de l'Instance ont procédé à la saisie de 112 kg de viande rouge.

Et ce, pour non-respect des conditions d'hygiène. Ben Salah a jouté que cette opération de saisie a également inclue 18 kg de poissons avariés dégageant des odeurs nauséabondes.

Le responsable a précisé dans ce sens qu'à l'issue de 711 visites d'inspection effectuées par les brigades de l'Instance durant la première moitié du mois de Ramadan, cinq avertissements écrits ont été adressés aux vendeurs contrevenants et trois procès-verbaux de saisie ont été dressés.

Le coordinateur régional de l'INSSPA a également indiqué qu'à partir de la seconde moitié du mois de Ramadan, des équipes de nuit seront mobilisées pour contrôler les commerces de vente et de fabrication de pâtisseries, compte tenu de la forte affluence attendue jusqu'à la veille de l'Aïd al-Fitr.