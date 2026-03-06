Tunisie: Augmentation de capital stratégique - La BH, la STB et la BNA renforcent la SODEK-SICAR

L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société de Développement Economique de Kasserine (SODEK-SICAR), tenue le 30 janvier 2026, a validé un plan de sauvetage financier articulé autour d'une réduction suivie d'une augmentation de capital.

Cette stratégie d'urgence vise à garantir la continuité de l'activité et à honorer les dépenses courantes de l'institution. Le capital social final s'établit désormais à 6 686 590 dinars, contre 6 236 055 dinars avant l'opération. La première étape a consisté à ramener le capital de 6 236 055 dinars à 5 687 255 dinars. Cette réduction de 548 800 dinars a été opérée par l'annulation de 109 760 actions détenues par la BFPME. Chaque action annulée affiche une valeur nominale de 5 dinars. Cette mesure technique réduit de moitié la participation de la BFPME, dont le portefeuille passe de 219 519 à 109 759 actions.

Une injection de 1 million de dinars par trois banques publiques

L'augmentation de capital qui a suivi s'élève à 999 335 dinars, portant le total social à 6 686 590 dinars. Cette opération repose sur l'émission de 199 867 actions nouvelles ordinaires, émises au pair à 5 dinars l'unité. Pour faciliter ce plan d'urgence, le droit préférentiel de souscription a été supprimé au profit de trois banques partenaires. La BH Bank et la STB Bank injectent chacune 333 000 dinars pour 66 600 actions, tandis que la BNA Bank apporte 333 335 dinars pour 66 667 actions.

Évolution de l'actionnariat de référence

L'équilibre des forces au sein du capital est profondément modifié après cette double opération. La BH Bank devient le premier actionnaire avec 32,50 % des parts, suivie de la STB Bank avec 26,95 % et de la BNA Bank avec 21,40 %. La BFPME voit sa position reculer de 17,60 % à 8,21 % du capital global. Les autres actionnaires, dont le Conseil Régional de Kasserine à 2,43 %, se partagent le reliquat des 1 337 318 actions totales.

Les fonds issus de ces souscriptions sont déposés sur un compte indisponible à l'agence BH de Kasserine. Le délai de souscription est fixé à quinze jours à partir de la publication officielle, avec une jouissance des titres fixée rétroactivement au 1er janvier 2026