Tunisie: Saison estivale 2026 - La CTN prévoit 149 traversées entre la Tunisie et l'Europe

La Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) a programmé 149 traversés pour la saison estivale 2026 (mi-juin à mi-septembre), avec une capacité d'accueil allant jusqu'à 433 mille passagers et 126 000 véhicules.

Ces voyages concernent principalement les lignes Tunis - Marseille et Tunis - Gênes, avec l'organisation d'un nombre limité de traversées via le port de Zarzis.

Depuis le démarrage des réservations en décembre 2025, la CTN a enregistré plus de 105 mille réservations pour passagers et 32 mille pour véhicules, avec une hausse remarquable par rapport à la même période de l'année dernière, selon les représentants de la compagnie lors d'une séance d'audition tenue par la commission des services et du développement social du Conseil National des Régions et des Districts(CNRD), consacrée aux préparatifs du retour des Tunisiens résidant à l'étranger.

En 2025, la compagnie a transporté environ 414 mille passagers dont 293 mille sur les lignes Marseille et Gênes (représentant environ la moitié du marché sur ces deux lignes).

En ce qui concerne, la politique commerciale du transporteur national, les représentants de la CTN ont affirmé le maintien des tarifs adoptés depuis 2019 sans aucune augmentation des frais de base, malgré l'augmentation des coûts de carburant et l'imposition de la taxe carbone.

« Un système de tarifs préférentiels a également été mis en place, incluant la pré-réservation, le tarif familial et le tarif « Marhaba » pour les passagers sans voiture, afin de répondre aux besoins des différentes catégories », ont encore souligné les représentants de la CTN.

La compagnie oeuvre à développer les canaux de vente numériques et à renforcer le réseau d'agences de voyage. Il convient de rappeler que le nombre d'agences agréés s'élève à 589 dont plus de 306 agences en Europe, avec une augmentation significative des ventes via le site web de la compagnie.