Tunisie: Le ministre de la Défense en visite dans une unité militaire à Béja

Le ministre de la Défense, Khaled Sehili, a effectué mercredi soir une visite à une unité militaire dans le gouvernorat de Béja (nord-ouest), où il a partagé le repas de l'iftar avec les militaires et pris connaissance de leurs conditions de travail et de vie, selon un communiqué du ministère publié jeudi.

Il a salué les efforts déployés par les militaires pour défendre l'intégrité du territoire national et renforcer la résilience du pays, affirmant que l'armée tunisienne restera « un exemple de loyauté et de responsabilité », ainsi qu'un facteur de stabilité et un symbole de l'unité et de la souveraineté nationales.

Évoquant les transformations géostratégiques rapides et l'instabilité dans l'environnement régional et international, le ministre a souligné la nécessité de renforcer la préparation opérationnelle des personnels et de développer leurs capacités afin de faire face aux menaces non conventionnelles, notamment le terrorisme, la criminalité transfrontalière, la contrebande, la migration irrégulière, la traite des êtres humains et les cyberattaques.

Il a également relevé que les valeurs véhiculées par le mois de Ramadan, telles que la patience, la discipline et le sens du sacrifice, rejoignent les principes qui fondent la vie militaire.

Le ministre a enfin affirmé que l'institution militaire continuera de veiller à l'écoute de ses personnels et à l'amélioration de leurs conditions de travail, appelant les responsables à être attentifs aux préoccupations des militaires afin qu'ils puissent accomplir leur mission dans les meilleures conditions.