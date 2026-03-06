Ethiopie: Ethio Telecom et Ericsson concluent un accord d'extension et de modernisation de réseau

Addis-Abeba — Ethio Telecom a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord majeur avec son partenaire stratégique Ericsson pour l'expansion et la modernisation de son réseau, marquant une étape importante dans le développement de l'infrastructure numérique de l'Éthiopie.

L'accord, signé à MWC Barcelona, le plus grand et le plus influent événement mondial de connectivité, s'inscrit dans la Stratégie Next Horizon sur trois ans d'Ethio telecom, a-t-on appris.

Ce grand projet inclut l'expansion, la mise à niveau, la superposition 4G et le déploiement de nouvelles capacités sur 1 500 sites mobiles dans le cercle géré par le réseau Ericsson.

Selon Ethio telecom, cette initiative de modernisation complète améliorera significativement la couverture, la qualité et la capacité du réseau.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En remplaçant les infrastructures legacy par une technologie de pointe, l'implémentation du projet augmentera considérablement la couverture et la capacité 4G tout en étendant l'empreinte 5G, permettant la connectivité à haute vitesse nécessaire à une économie numérique moderne.

Au-delà des zones urbaines, l'accord accorde une forte priorité à l'inclusion numérique. Le projet cible spécifiquement 75 sites de solutions rurales avec des solutions mobiles adaptées visant à combler les écarts de couverture et d'utilisation dans les zones rurales sans accès à l'électricité commerciale.

Cet effort est renforcé par la modernisation de 502 sites 3G existants, les mettant à niveau pour être entièrement prêts pour la 4G.

Dans le cercle Ericsson, le projet ajoutera 2,8 millions de capacité 4G nouvelle, portant la capacité totale à 4,1 millions.

Il étendra également les services LTE à 157 villes supplémentaires, augmentant le nombre total de villes connectées à 276, tout en boostant la couverture de la population de 45%, atteignant une couverture globale de 85% dans la région.

Cet accord servira également de base solide pour l'écosystème numérique en pleine croissance de l'Éthiopie, soutenant des plateformes nationales telles que telebirr, ZemenGebeya et Znexus, qui transforment la manière dont les Éthiopiens vivent, travaillent et effectuent des transactions.

Ethio telecom reste pleinement engagé à investir dans des technologies avancées et des partenariats stratégiques pour faire de l'Éthiopie un hub numérique leader en Afrique, offrant un avenir plus lumineux et plus connecté pour tous.