Ethiopie: Mise en place d'un cadre propice à des élections générales démocratiques et fondées sur la technologie

Addis-Abeba — Le président de la Chambre des représentants du peuple, Tagesse Chaffo, a déclaré que les conditions nécessaires ont été mises en place pour assurer que les septièmes élections générales se déroulent de manière libre, démocratique et avec l'appui des technologies modernes.

Selon le président de l'Assemblée, un environnement favorable - allant des réformes législatives à l'intégration technologique - a été mis en place.

Un forum national sur la synergie entre les institutions judiciaires et démocratiques s'est tenu à Addis-Abeba sous le thème : « Promotion des institutions judiciaires et démocratiques pour une construction nationale réussie ».

La plateforme a examiné comment les institutions clés du système judiciaire et du processus démocratique peuvent tirer des leçons du passé pour assurer une construction nationale solide à l'avenir.

À cette occasion, le président de la Chambre des représentants, Tagesse, a souligné que les réformes fondamentales entreprises au sein du Conseil électoral national d'Éthiopie avaient élevé le système démocratique du pays à un niveau supérieur.

Il a expliqué qu'en révisant la Proclamation relative à l'enregistrement des partis politiques et à l'éthique électorale, la Chambre a veillé à ce que le Conseil fonctionne de manière indépendante et sans ingérence.

De plus, les contributions importantes du gouvernement en matière de ressources humaines et de logistique ont jeté des bases solides pour des élections libres, équitables et démocratiques.

Le président de l'Assemblée a réaffirmé l'engagement du gouvernement à fournir tout le soutien nécessaire pour assurer le bon déroulement des élections.

Tagesse Chaffo a souligné que les réformes au sein du Conseil ont garanti sa neutralité, lui permettant de jouer un rôle central dans la construction d'un système démocratique.

Le président de la Commission électorale nationale d'Éthiopie, Melatwork Hailu, a déclaré que la transition de la Commission vers des opérations numériques vise à renforcer la crédibilité des élections.

Elle a souligné que l'inscription des candidats était désormais entièrement numérisée et qu'un système avait été mis en place permettant aux électeurs de s'inscrire via des bornes numériques, des applications mobiles ou en personne dans les bureaux de vote.

Afin de garantir le bon déroulement du processus électoral, la présidente a exhorté les partis politiques à respecter les codes de conduite électoraux durant leurs campagnes.

Elle a également noté que des initiatives de sensibilisation avaient été menées auprès des dirigeants des partis politiques.

La présidente a conclu en soulignant que le développement de l'utilisation des technologies et la garantie de la participation active de toutes les parties prenantes sont essentiels à la tenue d'élections libres, équitables et inclusives.