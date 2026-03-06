Sénégal: Condoléances à l'Iran - Le Khalife général des mourides envoie une délégation à l'ambassade à Dakar

Une délégation envoyée par le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, s'est rendue à l'ambassade de la République islamique d'Iran à Dakar pour signer officiellement le cahier de condoléances ouvert à la suite des récents événements ayant frappé ce pays.

La délégation comprenait notamment son fils, Chouaïbou Mbacké, ainsi que plusieurs dignitaires de la confrérie mouride. Elle était conduite par Serigne Cheikh Ahmadou Badawi, fils de Serigne Fallou Mbacké.

Au nom du Khalife général, le chef de la délégation a réitéré les condoléances de Serigne Mountakha Mbacké au peuple et aux autorités iraniennes. Il a également transmis un message d'encouragements et de prières du guide religieux, qui dit prier pour une victoire de l'Iran.

Selon l'envoyé du Khalife, ce dernier déplore une nouvelle fois l'agression militaire qu'il qualifie de « sans commune mesure » de la coalition américano-israélienne.