Madagascar: Basketball 3X3 - Champions Cup - Les Ankoay défient les Américains et les Australiens

Les Ankoay 3x3 défient le gratin mondial à Bangkok. Les Américains et les Australiens seront les premiers adversaires des champions d'Afrique dans une poule très relevée.

Le compte à rebours est lancé pour les sélections malgaches de basketball 3x3. Dans une semaine, les Ankoay entreront en lice à la FIBA 3x3 Thailand Champions Cup, qui se tiendra à CentralWorld Square, site emblématique situé en plein coeur de Bangkok, en Thaïlande, les 13, 14 et 15 mars.

Sacrées championnes et champions d'Afrique, les deux équipes nationales représenteront le continent face à de grandes nations du basketball 3x3 mondial. L'enjeu est de faire bonne figure afin d'assurer une meilleure préparation à la Coupe du monde.

Du côté de la préparation, les Ankoay dames ont déjà entamé leur stage dans la petite salle du Palais des sports de Mahamasina. Les garçons, eux, débutent l'entraînement ce jour après le retour des quatre champions d'Afrique qui participaient récemment à la deuxième fenêtre de qualification à la Coupe du monde de basketball 5x5 disputée à Dakar.

Le tirage au sort n'a pas épargné les Malgaches. Les hommes évolueront dans une poule particulièrement dense avec les Pays-Bas, les États-Unis et l'Australie, tandis que les dames défieront les États-Unis, l'Espagne et la Thaïlande.

Les Ankoay démarreront leur campagne le 13 mars face aux Australiens à 16 heures (heure de Madagascar), avant d'enchaîner contre les Américains à 20 h 30. La phase de groupes se conclura le 14 mars avec un duel face aux Néerlandais à 20 h 55.

Incident en préparation

Malgré l'ampleur du défi, les hommes disposent de quelques arguments. Habitués aux circuits internationaux de 3x3, ils ont déjà prouvé leur capacité à rivaliser, par séquences, avec des équipes de premier plan. Mais la concurrence reste redoutable. Les Pays-Bas arrivent notamment avec leur statut de champions olympiques, tandis que l'Australie domine la scène asiatique avec le doublé hommes-femmes remporté lors de la FIBA 3x3 Asia Cup 2024.

Chez les dames, la mission s'annonce tout aussi ardue. Les Ankoay affronteront successivement les États-Unis le 13 mars à 21h 20, puis l'Australie le lendemain à 18 h 05 avant de défier les Pays-Bas à 20h 05.

La préparation n'a toutefois pas été sans accroc. Hier, les Ankoay ont dû faire face à un problème d'occupation de salle : la petite enceinte de Mahamasina était utilisée par une équipe engagée au championnat national N1A. Une situation qui soulève des interrogations, alors que les sélections nationales se préparent pour une compétition d'envergure mondiale. Une meilleure coordination dans la gestion des installations sportives apparaît désormais indispensable afin d'éviter que ce type d'incident ne se reproduise.

Pour le directeur technique national de la Fédération malagasy de basketball, Solofohery Angelot Razafiarivony, l'enjeu à Bangkok dépasse le simple résultat.

« Ce ne sera pas facile face au niveau des pays participants, mais ce sera une occasion unique pour nos équipes d'affronter l'élite mondiale et de mieux se préparer pour la Coupe du monde en Pologne, prévue du 1er au 7 juin », souligne-t-il.