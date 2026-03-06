Madagascar: Gisement de Bekisopa - Akora Resources obtient le feu vert pour son projet minier

Le projet de fer de Bekisopa à Madagascar franchit une étape majeure après 16 ans de suspension. Akora Resources obtient son permis d'exploitation et prépare le lancement d'une première mine.

Le gisement de fer de Bekisopa, dans la région Haute Matsiatra, entre dans une nouvelle phase. La société australienne Akora Resources (ASX-AKO) a officiellement obtenu son permis d'exploitation, délivré par le Conseil des ministres le 27 janvier. L'autorisation couvre 25 km² et sera valable pendant 25 ans, ouvrant la voie à la production industrielle après des années d'exploration.

« L'obtention de ce permis sécurise le projet et nous permet de poursuivre la planification de l'exploitation », explique un responsable au niveau de la direction d'Akora.

Le projet s'accompagne de conditions strictes. Akora devra verser 3 % de son investissement total, soit environ 1,8 million de dollars, au Fonds minier social et communautaire (FMISC), destiné à financer des initiatives locales. La société s'engage également à employer 80 % de main-d'oeuvre malgache, un effort pour favoriser l'insertion professionnelle et soutenir l'économie des villages environnants, notamment à Bekisopa et Ikalamavony.

Avec un gisement estimé à 194,7 millions de tonnes et un prix du fer à 100 dollars la tonne, le projet pourrait atteindre un taux de rentabilité interne de 86 % et assurer un retour sur investissement en moins de deux ans.

Production imminente

Akora prévoit de démarrer une première mine à Bekisopa, capable de produire 2 millions de tonnes par an pendant six ans. Ce minerai à expédition directe (DSO), contenant en moyenne 61,6 % de fer, sera destiné aux aciéries équipées de hauts fourneaux.

Le projet bénéficie également de l'amélioration des infrastructures locales. Une route de contournement vers le port de Toliara devrait être opérationnelle à mi 2026, tandis que la Route nationale n°7 (RN7) est en cours de modernisation pour faciliter le transport du minerai.

Sur le plan financier, Akora a levé 1,29 million de dollars australiens auprès de son premier investisseur institutionnel, un soutien qui accélère les études environnementales et logistiques. Pour les autorités malgaches, ce projet symbolise la relance du secteur minier, suspendu depuis 16 ans, et pourrait attirer de nouveaux investisseurs dans le pays.