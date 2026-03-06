Madagascar: Concert - Gazo et La Fouine se produiront aux côtés d'artistes surprises

Le public malgache assistera à un concert inédit rassemblant stars françaises et talents émergents. L'événement réservera également des surprises avec la présence d'artistes inattendus.

Le 10 avril, le Stade Barea Mahamasina accueillera un rendez-vous musical d'envergure organisé par Nas Production et Yas. Au programme, Gazo et La Fouine mèneront le tremplin, accompagnés de deux artistes surprises et de talents émergents qui monteront également sur scène. La Fouine, figure marquante des années 2010, et Gazo, star de la nouvelle scène urbaine, réuniront simultanément la génération Y et la génération Z autour d'un même rendez-vous culturel. La programmation sera prochainement enrichie par des artistes majeurs de la scène malgache.

À l'origine de l'événement, Nas Production, dirigée par un promoteur malgache, développe ce concept depuis dix ans. Grâce à des relations solides avec des artistes internationaux, la production a pu concrétiser cette collaboration avec de grandes figures du rap français. L'objectif est clair : ouvrir de nouvelles opportunités à Madagascar et poser des bases pour des événements d'envergure internationale.

Tendances

Le concert, d'une durée de trois heures, promet une immersion totale dans un univers artistique soigneusement travaillé. Installée à Madagascar depuis trois ans, Nas Production a déjà initié plusieurs projets en phase avec les tendances de la jeunesse. Des collaborations avec Dadju, Tayc et Tiakola ont précédé ce nouveau cap. La production suit attentivement les dynamiques des réseaux sociaux et s'appuie sur des sondages auprès du public malgache pour identifier les artistes les plus attendus.

Quatre artistes sont prévus au total, avec une attention particulière portée à la production visuelle et sonore. Les organisateurs annoncent un dispositif technique de haut niveau, assurant une expérience à la hauteur des standards internationaux.

Avec des artistes surprises, des talents émergents mis en lumière et une scénographie ambitieuse, Nas Production et Yas confirment la vitalité du public jeune malgache et inscrivent Madagascar sur la carte des grandes productions musicales.