Madagascar: Professionnalisation - La CCIA lance l'académie de formation professionnelle

La Chambre de Commerce et d'Industrie d'Antananarivo (CCIA) renforce son soutien aux entreprises et aux jeunes diplômés avec le lancement de CCIA PRO ACADEMY, sa nouvelle académie de formation professionnelle.

L'académie vise à fournir aux entrepreneurs et aux cadres des compétences pratiques adaptées aux besoins actuels du marché. Les formations couvrent de nombreux secteurs, de la bureautique et de l'informatique à des métiers techniques comme la boucherie. Une fois suivies, ces formations permettent aux chaînes d'entreprise à Madagascar de s'appuyer sur ces compétences, en particulier dans des secteurs comme la boucherie, pour collaborer efficacement avec les restaurateurs et les grands distributeurs.

« Nos programmes sont ouverts à tous, sans exigence de diplôme ou de compétences préalables », précise la CCIA. La première promotion Santatra, issue de la formation Assistant(e) de direction 3.0, illustre l'accent mis sur la polyvalence, la rigueur et l'adaptabilité.

Le catalogue de formation pour le premier semestre 2026 complète cette offre, avec un programme varié conçu pour répondre aux besoins des entreprises tout en facilitant l'insertion professionnelle des jeunes. « Avec CCIA PRO ACADEMY, c'est tout un élan entrepreneurial qui se met en marche, prêt à transformer les idées en projets concrets et à ouvrir de nouvelles opportunités pour Madagascar », conclut Gil Razafintsalama, président de la CCIA.