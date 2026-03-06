Madagascar: Professionnalisation - La CCIA lance l'académie de formation professionnelle

6 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Irina Tsimijaly

La Chambre de Commerce et d'Industrie d'Antananarivo (CCIA) renforce son soutien aux entreprises et aux jeunes diplômés avec le lancement de CCIA PRO ACADEMY, sa nouvelle académie de formation professionnelle.

L'académie vise à fournir aux entrepreneurs et aux cadres des compétences pratiques adaptées aux besoins actuels du marché. Les formations couvrent de nombreux secteurs, de la bureautique et de l'informatique à des métiers techniques comme la boucherie. Une fois suivies, ces formations permettent aux chaînes d'entreprise à Madagascar de s'appuyer sur ces compétences, en particulier dans des secteurs comme la boucherie, pour collaborer efficacement avec les restaurateurs et les grands distributeurs.

« Nos programmes sont ouverts à tous, sans exigence de diplôme ou de compétences préalables », précise la CCIA. La première promotion Santatra, issue de la formation Assistant(e) de direction 3.0, illustre l'accent mis sur la polyvalence, la rigueur et l'adaptabilité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le catalogue de formation pour le premier semestre 2026 complète cette offre, avec un programme varié conçu pour répondre aux besoins des entreprises tout en facilitant l'insertion professionnelle des jeunes. « Avec CCIA PRO ACADEMY, c'est tout un élan entrepreneurial qui se met en marche, prêt à transformer les idées en projets concrets et à ouvrir de nouvelles opportunités pour Madagascar », conclut Gil Razafintsalama, président de la CCIA.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.