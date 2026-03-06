Madagascar: Oeuvre de Bienfaisance - La Première dame apporte son appui aux femmes

6 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Élisa Randrianirina, épouse du président de la Refondation de la République de Madagascar, a souligné l'importance de soutenir et d'offrir des opportunités aux femmes. C'était, hier, lors de sa visite de l'exposition qui met en avant le patrimoine culturel et la créativité des femmes malgaches, issues des 24 régions de Madagascar, à Mahamasina, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. La Première dame a souligné, notamment, que les femmes constituent un élément essentiel à la construction d'une société harmonieuse et prospère.

Élisa Randrianirina a rencontré directement les représentantes des femmes venues de tout le pays à cette occasion. Elle a échangé des expériences avec elles. Elles ont discuté des défis et des perspectives visant à promouvoir les activités et le rôle des femmes au sein de la société. Sa rencontre avec Lantoniaina Rasoarimanana, une femme aveugle, a été l'un des moments forts de cet événement. « Les femmes ne devraient plus être considérées comme fragiles ou limitées à certaines tâches.

Les femmes, notamment celles qui élèvent seules leur famille, peuvent accomplir toutes sortes de métiers, tout comme les hommes », déclarait Lantoniaina Rasoarimanana.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette manifestation a pour but de présenter l'artisanat, les créations artistiques et les oeuvres réalisées par les femmes, tout en soulignant leur contribution au soutien de l'économie familiale et leur rôle dans le développement social et économique du pays.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.