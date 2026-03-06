Madagascar: Pollution plastique - La COI passe à l'action dans l'océan Indien

Face à l'ampleur croissante de la pollution plastique dans la région, la Commission de l'océan Indien (COI) renforce ses initiatives à travers le projet Exploi - Expédition plastique. Sensibilisation, recherche, formation et appui aux porteurs de projets structurent cette démarche régionale qui mobilise l'ensemble des îles membres.

Porté au niveau régional, le projet Exploi ne se limite pas aux campagnes de sensibilisation. Il s'inscrit dans une dynamique plus large incluant des travaux de recherche, des actions de formation ainsi que des appels à projets organisés dans chacun des États membres de la COI : les Seychelles, les Comores, Maurice, La Réunion et Madagascar. L'objectif est clair : réduire durablement la pollution plastique tout en soutenant l'émergence d'initiatives liées à l'économie circulaire et aux solutions technologiques innovantes.

Scientifiques, établissements éducatifs, coopératives, petites et moyennes entreprises, innovateurs ou encore associations de jeunes et organisations communautaires actives dans le recyclage sont ainsi accompagnés. Cette approche collaborative vise à favoriser des solutions adaptées aux réalités de chaque territoire.

Parmi les actions phares figure notamment la mission du navire Plastic Odyssey, qui a effectué des escales dans les différentes îles membres afin de promouvoir des solutions concrètes de valorisation des déchets plastiques. Cette initiative a permis de mettre en lumière les disparités existantes entre les pays de la région.

À Madagascar, les plastiques représentent environ 10 % des déchets produits. À Maurice, où la problématique est jugée particulièrement préoccupante, un comité spécial a été mis en place pour coordonner les actions, assurer le suivi et proposer des solutions face à l'usage massif et souvent peu encadré des plastiques. Dans l'ensemble de la région, une part importante des déchets finit dans les rivières et les zones côtières, aggravant la dégradation des écosystèmes marins.

Dans ce contexte, la coordination régionale joue un rôle déterminant. Sous l'impulsion de son secrétaire général, Edgard Razafindravahy, la COI consolide la synergie entre les États membres et veille à la bonne mise en oeuvre des projets structurants, dont Exploi. Son engagement en faveur d'une coopération environnementale renforcée contribue à inscrire la lutte contre la pollution plastique parmi les priorités régionales.

À l'approche du 30 mars, date de la Journée internationale du zéro déchet, le projet Exploi entend multiplier les initiatives de terrain dans les îles de l'océan Indien. Une mobilisation qui traduit la volonté commune de préserver l'environnement marin et de promouvoir des modèles de développement plus durables dans la région.