Madagascar: État civil - Des centaines d'enfants sans actes de naissance à Miarinarivo

Des enfants se retrouvent sans acte de naissance à Miarinarivo. Plusieurs raisons expliquent cette situation. Certains parents ignorent encore que tous les enfants doivent être enregistrés dès la naissance, tandis que d'autres se heurtent à des contraintes administratives ou à l'éloignement des services d'état civil.

Le manque d'information, les difficultés financières et les déplacements nécessaires pour effectuer les démarches figurent aussi parmi les obstacles évoqués par les familles. « Je suis mère de neuf enfants et les trois derniers n'ont pas d'acte de naissance, faute de temps pour effectuer les démarches », confie Véronique, une mère de famille, illustrant les difficultés rencontrées par certains parents.

« Privés de ce document essentiel, de nombreux enfants rencontrent des difficultés pour accéder à certains services, notamment l'inscription scolaire ou les examens officiels », indique la ministre de l'Éducation nationale, Elys Karena Hanitranirina, lors de la remise d'actes de naissance à Miarinarivo, région Itasy, mercredi. Cette situation préoccupe les autorités locales, qui multiplient les initiatives pour faciliter l'établissement des actes de naissance dans la localité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le ministère de l'Éducation nationale organise une opération de délivrance massive de copies d'actes de naissance au profit des élèves qui n'en disposent pas encore, de la CISCO de Miarinarivo. Trois cent vingt-sept enfants ont bénéficié de ce projet. Cette initiative est menée dans le cadre du projet Fanilo, avec l'appui technique et financier de l'Organisation internationale de la Francophonie. Cette initiative s'inscrit dans la politique publique visant à améliorer la qualité de l'éducation pour tous les enfants malgaches. Au total, 4 885 élèves de la localité bénéficient de cette opération.