Madagascar: Infrastructure - Les travaux de réfection de la voirie de la capitale en cours

Des nids-de-poule commencent à disparaître des rues d'Antananarivo. Les travaux de réparation des routes dans la capitale et ses environs débutent progressivement.

La Région Analamanga, la direction régionale des Travaux publics (DRTP) à Analamanga et la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) coordonnent des chantiers pour remettre en état les axes routiers endommagés, responsables de bouchons et de difficultés pour les usagers. Les travaux ont commencé sur le boulevard de Tokyo, sur le By-pass, cette semaine. « Les travaux s'étendent dans la capitale. Une organisation claire a été mise en place.

Certaines zones sont prises en charge par la région d'Analamanga, d'autres par la CUA et d'autres par la Direction Régionale des Travaux Publics DRTP », a indiqué Clémence Raharinirina, cheffe de région par intérim, lors du lancement des travaux.