Afrique: Motocross fédération 2026 - La rélève et un nouveau terrain fédéral au programme

La fédération malgache de motocyclisme mettra un peu plus en relief l'acquisition d'un terrain fédéral et la préparation de la relève pour cette saison 2026.

Défi. L'équipe transitoire de la fédération malgache du motocyclisme (FMaM), présidée par Clothilde Ranaivoson depuis la précédente saison, a procédé à l'assemblée générale ordinaire le 28 février, au Le Pavé à Antaninarenina. De nombreux points y ont été abordés, dont les calendriers des catégories Off Road, On Road et scooter, ainsi que les objectifs à atteindre pour cette saison. « Après une année 2024 de transition institutionnelle et de reprise en main, 2025 a été consacrée à structurer durablement notre fonctionnement, à renforcer notre crédibilité sportive et à préparer l'avenir du motocyclisme malgache sur des bases plus solides.

Toutefois, les défis majeurs restent les infrastructures », peut-on lire dans le rapport de l'AG de la fédération.

Le dossier stratégique terrain a été formalisé en 2025. L'identification du terrain reste toutefois un challenge, à cause du coût très élevé de sa mise en place. Durant la réunion, il a été évoqué que « deux terrains ont été identifiés, un à Mahitsy, mais le propriétaire a semblé se désister, et un autre à Antsirabe, presque clé en main, mais loin des 90 % des pilotes. « La vision 2026 reste la relance du projet terrain fédéral, la formation des officiels, la stabilisation des règlements, (...) et l'identification et coaching de la relève », lance comme défi l'équipe dirigeante.

La fédération ambitionne l'homologation d'un circuit conforme, la mise en place d'une école fédérale et l'accueil d'un événement international pour la saison 2027. Les actions en 2025 se sont articulées principalement autour de trois axes, notamment la structuration réglementaire et le renforcement de la sécurisation de la gestion, la crédibilisation technique et l'ouverture vers les courses régionales et internationales, la projection stratégique et la préparation de la relève.

L'année a également été marquée par la mise en application stricte du règlement général Off Road 2025, et l'utilisation systématique des transpondeurs sur les épreuves du championnat. Une dizaine de pilotes ont pu participer au MX Of African Nations à Zimbabwe, malgré les changements de dernière minute sur le pays d'accueil et les challenges organisationnels qui en ont été les conséquences. Des pilotes malgaches ont pu briller sur la scène régionale, notamment à la Réunion.

Madagascar a aussi été représenté au championnat du monde de motocross en France. La fédération procédera à la cérémonie de remise de trophées pour la saison 2025 samedi. Le titre national en MX1 est revenu à Lucas Robert et celui de l'Enduro à Finaritra Razanadrakoto.