Madagascar: Rugby À XV - XXL Energy Top 12 - Les militaires visent une septième victoire

Le championnat de Madagascar de rugby à XV première division masculine, baptisé XXL Energy Top 12, entame sa septième journée ce dimanche. Parmi les rencontres les plus attendues figure l'opposition entre le Cosfa et TAM Anosibe, prévue à partir de 13 heures au stade Makis Andohatapenaka. Invaincus après six matchs et leaders provisoires, les militaires entendent poursuivre leur parcours sans faute.

Depuis le début de la saison, le Cosfa impressionne par sa régularité et sa maîtrise collective. Les hommes en treillis ont enchaîné six victoires en autant de rencontres et occupent solidement la tête du classement. Leur succès (44-23), lors de la précédente journée dimanche dernier face au FT Manjakaray, a confirmé leur statut de sérieux prétendants au titre.

Face au TAM Anosibe, les militaires partiront logiquement favoris. L'équipe dispose d'un pack puissant et d'une ligne arrière capable de faire la différence à tout moment. La discipline et l'efficacité dans les phases de conquête, notamment en touche et en mêlée, constituent également l'un de leurs points forts depuis l'entame de la saison.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le défi s'annonce toutefois relevé pour TAM Anosibe. La formation d'Anosibe reste une équipe combative, connue pour son engagement et sa capacité à élever son niveau de jeu face aux grosses cylindrées du championnat. Pour espérer rivaliser avec le Cosfa, TAM Anosibe devra imposer un défi physique constant et se montrer réaliste dans les moments clés.

Au-delà de l'enjeu comptable, cette rencontre représente une opportunité pour TAM de relancer sa dynamique dans la compétition. Une performance solide face au leader pourrait constituer un tournant et un déclic pour la suite de la saison.

Actuellement septième du classement provisoire avec 13 points, fruits de trois victoires et trois défaites, TAM Anosibe devra chercher le meilleur résultat possible ou, au minimum, limiter la casse.

« Jouer contre les militaires n'est jamais simple, mais nos joueurs sont prêts à relever le défi », confie Nasolo Rakotohary, supporter du TAM.