Madagascar: Trafic - Grossistes et dealers de cannabis se font cueillir

Treize individus ont été arrêtés lors d'une opération menée à Ambohimanarina, dans le 6e arrondissement, selon la Circonscription interrégionale de la Gendarmerie nationale d'Antananarivo, hier.

Parmi eux figuraient quatre grossistes et neuf revendeurs ou acheteurs, tous surpris à l'intérieur d'une maison qui servait à la fois de dépôt et de lieu de réception des clients. Les forces de l'ordre, agissant sur mandat de perquisition délivré par le tribunal, ont découvert sur place un salon aménagé pour accueillir les consommateurs ainsi qu'une pièce destinée au stockage des marchandises.

La saisie a été conséquente avec 35,054 kilos de cannabis. Les treize suspects ont été placés en garde à vue puis déférés devant le parquet. À l'issue de l'enquête préliminaire, ils ont tous été incarcérés à la maison centrale d'Antanimora en attendant leur procès.

Outre ses effets criminogènes, le cannabis représente un danger pour la santé, ce qui justifie la fermeté des mesures prises contre son trafic.