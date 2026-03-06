Madagascar: Trafic - Grossistes et dealers de cannabis se font cueillir

6 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Treize individus ont été arrêtés lors d'une opération menée à Ambohimanarina, dans le 6e arrondissement, selon la Circonscription interrégionale de la Gendarmerie nationale d'Antananarivo, hier.

Parmi eux figuraient quatre grossistes et neuf revendeurs ou acheteurs, tous surpris à l'intérieur d'une maison qui servait à la fois de dépôt et de lieu de réception des clients. Les forces de l'ordre, agissant sur mandat de perquisition délivré par le tribunal, ont découvert sur place un salon aménagé pour accueillir les consommateurs ainsi qu'une pièce destinée au stockage des marchandises.

La saisie a été conséquente avec 35,054 kilos de cannabis. Les treize suspects ont été placés en garde à vue puis déférés devant le parquet. À l'issue de l'enquête préliminaire, ils ont tous été incarcérés à la maison centrale d'Antanimora en attendant leur procès.

Outre ses effets criminogènes, le cannabis représente un danger pour la santé, ce qui justifie la fermeté des mesures prises contre son trafic.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.