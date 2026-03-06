Madagascar: Méteo - De fortes pluies attendues à Toamasina

Toamasina pourrait de nouveau connaître une période de pluies abondantes en cette fin de semaine. La Direction générale de la météorologie a placé cette ville en vigilance verte pour fortes pluies. « Des orages accompagnés de fortes pluies devraient s'intensifier sur la côte nord-est au cours de ce week-end. Les précipitations pourraient atteindre 50 à 80 mm en 24 heures, à partir du samedi 7 mars 2026», indique Lahatra Mampionona, prévisionniste. Des nuages présents dans l'océan Indien pourraient favoriser les orages sur la côte nord-ouest.

Les côtes d'Ambatosoa, d'Analanjirofo et de Toamasina sont concernées par cette vigilance. Ces pluies abondantes pourraient provoquer des perturbations des activités quotidiennes, l'accumulation d'eau dans les zones inondables, la crue des rivières, les risques de glissements de terrain et de dégradation des routes dans les zones vulnérables. Ces fortes pluies risquent d'aggraver la situation de vulnérabilité des habitants de Toamasina.

De nombreux foyers sont encore privés de toit après le passage du cyclone tropical intense Gezani, rendant les familles particulièrement exposées aux intempéries. Les habitants lancent ainsi un appel à l'aide afin de pouvoir réparer leurs maisons et retrouver des conditions de vie plus sûres.