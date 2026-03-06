Madagascar: Atsinanana - Plus de cinquante mille tonnes de déchets enlevés

Depuis le passage du cyclone Gezani à Toamasina le 10 février, un volume de 50 551 mètres cubes de déchets, ainsi que des décombres, des débris d'arbres et d'autres ordures, ont été enlevés dans plusieurs fokontany.

Ce, avec la participation du ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, de la société Colas ainsi que du député élu dans le district de Toamasina I, Roland Ratsiraka, sous la houlette de la commune urbaine de Toamasina.

En détail, 2 020 m³ de déchets ont été ramassés chaque jour depuis le 11 février. En vingt et un jours, la commune urbaine de Toamasina a enlevé au total un volume de décombres de 22 940 m³ (1 540 m³ par jour), contre 5 596 m³ (80 m³ par jour) pour le compte du député de Madagascar. Le ministère de l'Eau a pu évacuer un quota de 8 610 m³ (240 m³ quotidiennement) d'ordures ramassées et une capacité de 160 m³ pour Colas.

Ces opérations d'enlèvement et de ramassage d'ordures se sont déroulées dans les zones d'Ambohijafy, Anjoma et Ankirihiry, sous la coordination du Bureau national de gestion des risques de catastrophes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La société Ambatovy a également participé à l'assainissement de la ville, avec 9 000 m³ de déchets collectés dans la commune urbaine de Toamasina, Toamasina suburbaine et Amboditandroho.

Quinze camions et trois « chargeuses » ont été utilisés à cet effet durant l'opération. Les efforts conjoints pour nettoyer la ville et collecter les déchets dans les villages et autres zones se poursuivront afin que les habitants de Toamasina puissent contribuer à la propreté de leur ville. Les habitants souhaitent que l'opération de nettoyage du boulevard Joffre, en centre-ville, soit accélérée.