Congo-Kinshasa: Au moins 320 diplômes homologués à l'Université Mapon en 5 ans

Environ 320 diplômes ont été homologués entre 2020 et 2025 à l'Université Mapon de Kindu, dans la province du Maniema.

Le recteur de cette institution académique, le professeur Patrick Mobambo Kitume, a livré cette information lors d'un point de presse tenu mardi 3 mars à Kindu.

Selon lui, cette homologation confère à l'Université Mapon une reconnaissance accrue et une valorisation supplémentaire en tant qu'institution d'enseignement supérieur de haute technologie.

Le professeur Patrick Mobambo Kitume a également indiqué que l'université s'est engagée à remettre les diplômes aux étudiants, où qu'ils se trouvent, dès lors qu'ils se sont acquittés de toutes leurs obligations académiques.

Les étudiants présents lors de la remise de ces documents ont exprimé leur satisfaction.

« Ça ne nous faisait pas plaisir de finir un cycle et de ne pas avoir de diplôme alors que c'est ce qui marque vraiment la fin de notre parcours. Mais maintenant que nous apprenons que nos diplômes sont disponibles, nous sommes vraiment heureux ; cela nous fait beaucoup de plaisir », a indiqué l'un d'eux, Lufimbo Bushiri.

Cette cérémonie redonne de l'espoir aux étudiants de l'année académique en cours, qui aspirent eux aussi à recevoir, dans les délais, leurs diplômes homologués.

« Quand les diplômes sont délivrés, nous avons la conscience tranquille et nous reconnaissons que notre université est bien reconnue par le ministère de tutelle. Nous encourageons les nouveaux diplômés à maintenir l'esprit d'excellence, d'intégrité et de professionnalisme qui doit caractériser tout étudiant», a fait savoir , un autre étudiant, Carlos Landumini.

Le recteur de l'Université Mapon a par ailleurs rassuré les parents et les étudiants : la remise des diplômes se fera désormais chaque année, et il a précisé que ces diplômes sont délivrés gratuitement.