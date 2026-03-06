Congo-Kinshasa: Jean-Lucien Bussa obtient le doctorat en sciences économiques de l'UNIKIN

Le ministre de l'Aménagement du territoire, Jean-Lucien Bussa, a obtenu, ce jeudi 5 mars, le doctorat en sciences économiques et gestion de l'Université de Kinshasa (UNIKIN).

Cet acteur politique vient ainsi de parachever un parcours doctoral particulièrement exigeant, après avoir soutenu sa thèse devant un jury composé de dix éminents professeurs. Ce collège scientifique de la « Colline inspirée » a minutieusement examiné chaque articulation de son travail avant de lui décerner la mention la plus prestigieuse : la plus grande distinction.

Cet événement constitue non seulement une réussite personnelle pour le récipiendaire, mais symbolise également la vitalité académique de l'UNIKIN, véritable sanctuaire de la pensée critique et pôle majeur de production scientifique en RDC.

En accédant à ce grade académique suprême, Jean-Lucien Bussa confirme son statut d'intellectuel de haut niveau, capable de concilier la rigueur scientifique de la recherche fondamentale avec les impératifs du développement pragmatique du pays.

Commerce international au prisme de la croissance

Dans sa thèse intitulée « Commerce international et croissance économique en RDC », l'autorité morale du parti Courant des Démocrates Rénovateurs (CDER) s'est plongée dans les mécanismes complexes du commerce mondial, pour en dégager les leviers susceptibles de stimuler la croissance congolaise.

Son étude analyse, avec une grande précision, les corrélations entre ouverture commerciale et développement interne, offrant aux décideurs une véritable boussole stratégique pour la diversification et la résilience de l'économie nationale.

Dans un contexte marqué par les turbulences économiques mondiales, les travaux de Jean-Lucien Bussa apportent des réponses structurées et des orientations politiques claires, permettant d'éclairer les décideurs sur les principales dynamiques macroéconomiques.

En hissant cette réflexion au plus haut niveau académique, il renforce l'expertise économique nationale et dote la RDC d'un outil de réflexion indispensable pour négocier sa place dans le concert des nations.

Une contribution à la littérature économique

La consécration de Jean-Lucien Bussa devant ce jury confère à sa recherche une portée historique dépassant largement le cadre du campus de l'UNIKIN.

En recevant une telle distinction, il s'impose désormais comme un contributeur important à la littérature économique contemporaine de la RDC.

Sa thèse devient une référence académique pour les générations futures de chercheurs, mais aussi un outil stratégique pour les praticiens du commerce international.

Par ce couronnement académique, ce membre du Gouvernement ouvre une nouvelle ère où la science économique se met au service direct de la souveraineté et de la prospérité de la République démocratique du Congo, renforçant ainsi le rôle de l'Université comme moteur de transformation sociale et économique.