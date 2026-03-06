Congo-Kinshasa: Trente-neuf décès dus aux accidents routiers en deux mois au Kasaï-Central

Au moins 39 personnes ont perdu la vie dans 63 accidents de la route enregistrés entre janvier et février 2026 dans la province du Kasaï-Central.

Selon la Commission nationale de prévention routière (CNPR), des dizaines de personnes ont également été blessées, et d'importants dégâts matériels ont été recensés à la suite de ces différents accidents. Plusieurs engins ont été gravement endommagés dans cette partie du pays.

Le directeur provincial de la CNPR au Kasaï-Central, Hendrick Ndaladimue, explique que cette situation découle notamment : de l'ignorance du Code de la route par de nombreux conducteurs, de l'ivresse au volant, de la consommation de chanvre et autres drogues, ainsi que du manque de signalisation routière sur plusieurs axes de la ville de Kananga.

Il a indiqué que la première des causes, c'est l'absence de connaissance du nouveau code de la route.

"Beaucoup pensent que démarrer un véhicule et accélérer ou réduire la vitesse suffit pour être chauffeur. Non. Venez à la CNPR pour être recyclés et améliorer votre niveau. Nous avons aussi les cas d'ivresse, non seulement alcoolique mais aussi du chanvre et d'autres drogues. Nos routes sont muettes, elles ne parlent pas : la population manque de repères pour s'orienter", a souligné le directeur provincial de la CNPR au Kasaï-Central.

Hendrick Ndaladimue assure que la CNPR est en train d'installer des panneaux de signalisation, ainsi que de procéder aux marquages au sol pour améliorer la sécurité routière dans la province.