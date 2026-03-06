Congo-Brazzaville: Présidentielle au pays - Dave Mafoula tente sa chance pour la deuxième fois

Leader du parti d'opposition Les Souverainistes, Uphrem Dave Mafoula repart pour la deuxième fois consécutive comme candidat à l'élection présidentielle au Congo-Brazzaville, où Denis Sassou-Nguesso, 82 ans, dont plus de 40 cumulés au pouvoir, brigue un cinquième mandat. Cette fois-ci, l'opposant compte faire mieux que le score inférieur à 1% obtenu en 2021.

Uphrem Dave Mafoula, le candidat des Souverainistes, est parti de la capitale du Congo-Brazzaville pour Impfondo dans la Likouala, dans le nord du pays. Près de 30 heures de route, sur une voie difficilement praticable.

En cas de victoire au scrutin, l'opposant - qui a choisi pour slogan de campagne « Le nouveau départ pour le Congo » - compte faire de l'aménagement des routes son cheval de bataille.

«Réparer les injustices territoriales»

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Le nouveau départ que je propose, c'est justement cela : réparer les injustices territoriales, reconstruire l'État, et redonner à chaque Congolais le même respect, la même dignité, où qu'il vive sur notre sol », a expliqué le candidat.

Uphrem Dave Mafoula s'est dit atterré par l'état de la route empruntée pour aller débuter sa campagne, car elle relève d'une autre époque, selon lui : « Comment accepter qu'au XXIe siècle, des Congolais soient ainsi isolés de leur propre pays, comme s'ils vivaient sur un territoire étranger ? »

Économiste habitué au costume cravate, Mafoula a 43 ans. Il a été le benjamin des candidats à la présidentielle de 2021.

Le 15 mars prochain il affrontera six adversaires, dont le président sortant Denis Sassou-Nguesso, qui brigue officiellement son dernier mandat, si on s'en tient à la Constitution en vigueur dans le pays depuis 2015.