Cote d'Ivoire: La colère des planteurs de cacao face à la forte baisse du prix d'achat

En Côte d'Ivoire, c'est la douche froide pour les cacaoculteurs. Après un prix record de 2 800 francs CFA le kilo lors de la campagne principale, le gouvernement fixe désormais le prix bord champ de la campagne intermédiaire à 1 200 francs CFA. Une chute de près de 60 %, liée au recul des cours mondiaux. Au lendemain de cette annonce, comment cette baisse est-elle accueillie par les planteurs ?

Dans un entrepôt d'une coopérative cacaoyère à Agboville, les sacs de cacao s'empilent jusqu'au plafond. Ici, une centaine de tonnes sont stockées depuis plusieurs semaines.

À l'extérieur, deux camions pleins attendent eux aussi d'être acheminés. L'annonce d'un prix en forte baisse pour la petite campagne ne fait qu'accentuer les difficultés, explique ce responsable de coopérative, sous couvert d'anonymat :

« Le producteur est déjà rassuré du moment où son cacao est à la coopérative que le cacao sera acheté à 2 800, ce qu'elle ne peut pas se permettre, puisque ce qui a été annoncé actuellement c'est 1 200. Qui paye le gap en fait ? »

À quelques pas de là, une autre coopérative. Son responsable se dit lui aussi dépassé par la situation et craint une perte de confiance des planteurs :

« Nous, chez nous, on a cinq remorques, on a lancé les connaissements en ligne mais depuis on ne nous prend pas. Donc, nous-mêmes, là où on est assis, là vraiment, on est tous désespérés, on ne sait pas comment annoncer à nos planteurs. D'autres appellent, on décroche pas. »

Du côté des producteurs, on s'attendait bien à une baisse du prix, mais pas à une chute aussi brutale. Laurent Kouakou Koffi exploite six hectares de cacao à quelques kilomètres d'Agboville : « Le prix que, hier, nous avons entendu là, vraiment ça nous a abasourdis. Je ne peux pas comprendre que de 2 800, on retombe encore à 1 200. Ça tape à plein fouet le portefeuille du planteur. C'est-à-dire que tout ce qu'on a prévu est voué à l'échec. »

À la veille de l'annonce du nouveau prix bord champ, l'interprofession café-cacao assurait que l'État allait racheter 100 000 tonnes de cacao invendues de la campagne principale, au prix de 2 800 francs CFA le kilo.

Cette année, depuis le début de la campagne, le gouvernement n'avait pas annoncé qu'on allait changer de prix en cours de route. Donc, du coup, il y aura des pertes, de grosses pertes, des grosses déceptions, pour le mois de mars. Le Conseil café-cacao a dit à tous les producteurs que leurs produits seront payés à 2800 FCFA. Et ça, ça a donné une garantie. Du coup, maintenant que, aujourd'hui, on arrive à autre chose, c'est vraiment une déception. Le prix a commencé à chuter depuis longtemps, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, depuis janvier, le gouvernement aurait pu dire, "bon, je vais changer le prix", compte tenu de la situation. Mais quand on dit que le prix va rester tel quel, qu'on te le garantit, c'est un peu une manière de te tromper. Le fait qu'on change les prix ne pose pas problème. C'est la méthode, la manière de faire, qui pose problème.